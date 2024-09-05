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58歲軍人確診2個月…體能老化如85歲 逾3成病友不知自己高風險

中央社／ 台北5日電
58歲職業軍人江先生（右）因連日發燒就診，發現肺部積水嚴重且肺纖維化逾3成，緊急住院檢查確診為自體免疫疾病「乾燥症」併發肺纖維化，且病程進展極快，僅2個月肺纖維化面積就擴大至5成。中央社
58歲職業軍人江先生（右）因連日發燒就診，發現肺部積水嚴重且肺纖維化逾3成，緊急住院檢查確診為自體免疫疾病「乾燥症」併發肺纖維化，且病程進展極快，僅2個月肺纖維化面積就擴大至5成。中央社

自體免疫疾病患者約1/10併發肺纖維化，調查卻發現，逾3成病友不知自己高風險，更有6成沒做過肺功能檢測。醫師提醒，病友須注意喘、咳等症狀，並應至少每半年檢查1次。

今年58歲的職業軍人江先生，6月中因連日發燒就診，發現竟肺部積水嚴重且肺纖維化超過3成，緊急住院檢查後，確診為自體免疫疾病「乾燥症」併發肺纖維化。確診至今2個多月，他爆瘦12公斤，且疾病快速進展，肺纖維化面積擴大至5成，住院期間劇烈的咳嗽與喘不過氣，體能狀況瞬間老化到像85歲。

中華民國風濕病醫學會理事長鄭添財今天在衛教記者會說明，自體免疫疾病患者的免疫系統會「自己打自己」，除了常見的關節、皮膚等部位，還可能攻擊肺部，因此每10名自體免疫疾病患者，就有1人併發肺部纖維化；其中又以硬皮症最容易發生，臨床可觀察到肺纖維化比例高達約6成。

中華民國風濕病醫學會與病友協會聯合發起「肺功能檢測行為」調查，調查共819名自體免疫疾病病友對肺纖維化的認知。

調查結果發現，高達6成病友從未進行過任何肺功能檢測；有肺功能檢測紀錄者中，亦超過5成病友已超過1年以上沒檢測。且近6成病友表示已有肺纖維化常見的喘、咳、累等症狀，其中3成症狀持續8週以上，其中卻仍有4成沒做過肺功能檢測。

調查也指出，超過3成病友渾然不知自己是高風險族群。接受肺功能檢測原因，則有逾7成仰賴醫師安排，即便出現相關症狀，也僅有少數病友會主動與醫師討論。

風濕病醫學會秘書長盧俊吉說明，肺纖維化會影響肺部攜氧能力，常見症狀包含咳嗽、呼吸困難和疲勞，導致患者生活品質大幅下滑；但因患者經常「不知道自己生病」，以為只是慢性咳嗽或是一般感冒，導致自體免疫疾病併發肺纖維化的死亡率比癌症還要高，硬皮症併發肺纖維化的5年存活率甚至不到2成。

肺纖維化已有藥物，及早介入治療有助阻止肺功能持續惡化。鄭添財建議，自體免疫疾病患者，若還沒有相關症狀，須至少每半年檢查1次；若已出現症狀，更應至少每3個月就檢查一次，以利及早治療。

中華民國風濕病醫學會5日在衛教記者會說明，自體免疫疾病患者的免疫系統會「自己打自己」，也可能攻擊肺部，因此每10名患者就有1人會併發肺部纖維化；秘書長盧俊吉（圖）進一步指出，肺纖維化會影響肺部攜氧能力，常見症狀包含咳嗽、呼吸困難和疲勞，導致患者生活品質大幅下滑。中央社
中華民國風濕病醫學會5日在衛教記者會說明，自體免疫疾病患者的免疫系統會「自己打自己」，也可能攻擊肺部，因此每10名患者就有1人會併發肺部纖維化；秘書長盧俊吉（圖）進一步指出，肺纖維化會影響肺部攜氧能力，常見症狀包含咳嗽、呼吸困難和疲勞，導致患者生活品質大幅下滑。中央社

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