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中秋就要吃柚子！注意這七大禁忌 營養師提醒這六類人要小心

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋節要來了，營養師帶你一起了解應景必吃的柚子相關知識。圖／聯合報系資料照片
中秋節要來了，營養師帶你一起了解應景必吃的柚子相關知識。圖／聯合報系資料照片

中秋節要來了，花好月圓人團圓，除了吃月餅、烤肉外，還有不可或缺的柚子營養師高敏敏在Instagram粉絲專頁發文整理與柚子相關的知識，注意這七種藥別跟柚子一起吃，還有這六類人吃柚子需特別注意。一起來看看吧！

七種藥別和柚子一起吃

一、免疫抑制劑：(cyclosporin)

容易造成嘔吐、頭重腳輕、腹痛、腎毒性。

二、降血脂藥：(statin類)

容易肌肉酸痛、肌肉病變。

三、降血壓藥：(Amlodipine、felodipine、nifeddipine OROS、verapamil)

容易頭痛、臉紅、低血糖。

四、抗組織胺：(astemizole、terfenadine)

會增加心臟不良反應。

五、抗心律不整藥：(amiodarone)

影響藥物控制心跳速率。

六、抗栓塞藥：(cilostazol)

會增加藥物濃度（一半以上）。

七、抗癲癇藥：(carbamazepine)

會增加血液濃度，易造成不適。

高敏敏指出柚子、葡萄柚等都含有「呋喃香豆素」(furanocoumarin)，而這種成份會讓藥物分解速度減慢，像是服下過量藥物一樣產生副作用，建議在服用以上特定藥物期間儘量避免攝取柚子、葡萄柚，以避免不必要的藥物食物交互作用。

這六種人吃柚子要注意

腎臟疾病患者

柚子鉀含量高，腎臟病、腎功能受損者較難代謝過多的鉀。

易胃食道逆流的人

柚子會刺激胃酸分泌，易造成不適。

糖尿病、需控制血糖的人

一顆柚子≥3份水果量，糖尿病友需注意份量，以免使血糖飆高。

易手腳冰冷者

柚子偏寒涼，建議手腳易冰冷的人注意攝取量。

消化道虛弱者

吃太多柚子可能增加腹瀉機率。

服藥中

柚子的「呋喃香豆素」會抑制代謝酵素CYP3A4，導致血液中藥物濃度過高。高敏敏提醒身體不適或療效改變必須立即就醫，並告訴醫師同時攝取的食物為何。

中秋節 柚子 營養師

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