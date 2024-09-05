雷雨彈來襲 嘉義機場下午部分航班延誤

12號颱風麗琵生成了，中央氣象署下午15時20分指出，原位於日本東方海面的熱帶性低氣壓，於今(5)日14時發展為輕度颱風，編號第12號(國際命名:LEEPI，中文譯名:麗琵)，預測未來往北轉東北移動，對台灣無影響。

民航局表示，受到雷雨影響，嘉義機場下午3時25分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，澎湖等與嘉義機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。