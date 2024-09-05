6旬上班族健忘就醫不是失智 竟是肺癌轉移腦部

60歲的李先生是上班族，不抽菸，平常有規律健身運動，但李生生近期突然常忘記事情、體重驟減10公斤，家人以為是失智症，就醫檢查驚覺是肺癌轉移腦部，目前接受標靶藥物治療。

李先生經影像檢查發現，右前額腦部有1個3.5公分大小腦瘤，肺部也有1顆3公分大的腫瘤，接受開顱腫瘤切除手術後，病理診斷為腦部肺癌轉移性腫瘤，李先生的故事日前刊登在國泰醫訊，國泰醫院神經外科主任謝政達今天再度分享這個值得警惕的案例。

謝政達說，肺癌不是台灣少見癌症類別，據衛生福利部最新公布10大死因，去年平均每9分53秒就有1人罹患癌症死亡，其中肺癌更是死亡人數與發生率雙冠王。當肺癌轉移至腦部，若腫瘤較小、侵犯無功能性區域，病患可能一點症狀都沒有。

謝政達進一步提到，但若腫瘤較大、侵犯到重要神經功能區域，造成腦水腫或顱內壓上升時，病患可能會有頭痛、噁心感、食慾差、癲癇、局部神經功能障礙，如記憶變差、情緒改變、失語症、視力模糊、肢體乏力、走路不穩、甚至昏迷等現象。

謝政達表示，民眾應養成規則健康檢查習慣，以利提早發現肺癌。世界衛生組織（WHO）及實證醫學證明，肺部低劑量電腦斷層掃描（LDCT）比普通胸部X光片，可更早期偵測到直徑小於1公分的肺腫塊或肺結節，有助早期發現肺癌，積極治療，可大大降低肺癌死亡率及提高存活率。

另外，針對具肺癌家族病史及重度吸菸史病患，衛福部國民健康署目前提供每2年1次低劑量電腦斷層掃描的健康檢查服務。謝政達提醒，一旦發現肺癌後，除了提早治療，因為癌細胞仍有轉移至腦部的機會，所以更重要是規則配合醫師門診定期追蹤。