16歲少女車禍就醫大驚奇 肺葉大囊泡囊腫揭先天性疾病

彰化縣16歲黃姓少女日前車禍就醫，竟檢出罹患先天性肺部呼吸道畸形，發生率為3萬分之一，因左、右兩側肺部都有大囊泡，可能呼吸易喘甚至壓迫其它正常組織，幸運的是過去從沒症狀，將待車禍傷勢好轉後檢測肺功能，評估是否手術。

黃女日前日前騎腳踏車自摔，左胸口及四肢疼痛就醫；今她表示，本想輕傷不用住院，未料竟有先天性疾病，以前從沒呼吸不順等症狀，即使受傷後也沒不舒服。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，黃女急診時檢查發現她的肺葉不正常，立刻會診胸腔內科及小兒科，排除肺結核、細菌感染的可能，確診為先天性肺部呼吸道畸形，先住院診治左胸挫傷與四肢擦挫傷，待車禍傷勢好轉再進行肺功能呼吸檢測以評估是否手術。

馬瑞杉說，先天性肺部呼吸道畸形（CPAM）是指肺部發育異常，肺葉被類似囊泡的組織取代，未來不可能發育為正常的肺組織，也就是不正常的囊泡及囊腫影響氣體交換，沒有排痰功能，還可能出現喘、呼吸困難或反覆感染等情況，甚至可能壓迫其他正常組織。

馬瑞杉指出，先天性肺部呼吸道畸形發生率約3萬分之一，通常產檢或新生兒時期做超音波檢查時會被檢出，黃女個案很特殊，媽媽產檢、新生兒階都沒被發現，她過去也沒做胸部X光和電腦斷層檢查，所幸沒發生病狀及嚴重感染。

馬瑞杉說，先天性肺部呼吸道畸形被認為是偶發的非遺傳性疾病，罹病機轉仍未知，現在醫學設備發達，大部分能在產前超音波篩檢時發現，等新生兒出生後再評估病情，通常在小兒階段進行手術，摘除不正常的肺葉，以免影響健康。