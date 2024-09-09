退休快樂二三式，愛上臺中敬老愛心卡的生活好事

退休後，您想過什麼樣的生活呢？在臺中，只要您設籍臺中市並年滿65歲(原住民年滿55歲)，即可申辦這張「行動自由、醫療自由、運動自由」的敬老愛心卡，自在享受您自由的每一天。

今年已經70歲的鳳嬌姨，退休後的生活多采多姿，她總說「敬老愛心卡」是出門在外的最佳良伴。鳳嬌姨與她的好友們常相揪探訪臺中各地的登山步道，例如市府近期整修好的后里鳳凰山、觀音山步道，用敬老愛心卡搭火車到后里車站，再用app預約叫車功能，就可以轉搭計程車輕鬆又快速地抵達步道入口，沿途樹林成蔭一點都不熱，還貼心設置了休憩座椅和觀景平台，鳳嬌姨不禁大讚只要敬老愛心卡一卡在手，就能省錢無負擔地四處郊遊、強健身體、享受自然美景，真正照顧到臺中市的所有長輩。

圖／臺中市政府觀光旅遊局 提供

除了親近大自然，鳳嬌姨也大力推薦台灣好行11號臺中時尚城中城線，只要帶著敬老愛心卡搭上這條環狀市區觀光路線，就能輕鬆到達帝國製糖廠臺中營業所、臺中州廳、國立台灣美術館、審計新村、草悟道、國立自然科學博物館、一中商圈、臺中公園等等多個臺中市熱門景點，一次享有歷史古蹟、商圈市集、文化展館、公園廣場多元體驗。

圖／臺中市政府觀光旅遊局 提供

圖／臺中市政府觀光旅遊局 提供

鳳嬌姨退休後更是身體力行「要活就要動」這句話，有空就前往國民運動中心游泳、或到SAP水療池跟烤箱蒸氣室讓身心放鬆、有時還跟老伴一起租借球場打羽毛球，不管是泳池入場費或場地租借費，都能刷敬老愛心卡全額折抵，不用花一毛錢就能養成規律運動習慣，還能讓自己身體健康常保好心情。

若遇上身體不舒服，鳳嬌姨會到各區衛生所及合約診所，看病就醫還能折抵就醫健保門診基本部分負擔費用每次50元，搭乘合約計程車往返家中每趟次車資還能折抵85點(元)，鳳嬌姨直呼敬老愛心卡真的很方便又好用！

臺中市敬老愛心卡，替您的退休生活設想周到，一卡在手充實又樂活，不論是搭乘捷運、客運、火車、公車的費用，都能使用敬老愛心卡社福點數折抵，不僅降低交通開銷又行動方便。臺中市政府持續擴充敬老愛心卡的用途，希望打造熟齡友善的城市，也讓敬老愛心卡陪伴臺中老寶貝們精彩生活每一天。