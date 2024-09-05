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波音飛安意外頻傳！副總裁抵台說明4+6精進計畫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
波音公司民用飛機集團品質資深副總裁伊麗莎白倫德在台北針對波音產品品質精進進行報告。記者胡瑞玲／攝影
波音公司民用飛機集團品質資深副總裁伊麗莎白倫德在台北針對波音產品品質精進進行報告。記者胡瑞玲／攝影

波音公司今年頻傳飛安事件，美國聯邦航空管理局（FAA）一度下令停飛所有737 MAX 9，波音公司民用飛機集團品質資深副總裁伊麗莎白倫德（Elizabeth Lund）今坦言，疫情期間流失20％員工，但目前已恢復正常離職率，除規畫找回舊員工，也將從員工培訓、簡化流程、消除缺陷、提升安全與品質文化等4方面解決問題，同時建立6大KPI監控生產狀況。

今年1月5日阿拉斯加航空1架波音737 Max 9客機傳出意外，客機起飛不久艙門竟脫落，美國聯邦航空管理局（FAA）一度下令停飛部分同款客機，今年1月13日及30日、5月也發生機駕駛艙擋風玻璃於高空破裂事件。

因飛安意外頻傳，波音高層陸續到各國說明，伊麗莎白倫德昨拜會民航局並報告精進計畫，今天再召開記者會說明，針對波音產品品質精進進行報告。她表示，發生1月5日事件後，波音已採取緊急控制措施與避險方案，包含針對關鍵系統增加生產線末端檢查、加強生產中「移除」流程的合規檢查、更新培訓及優化中央出口應急門的工作說明，也減少非正常工作流程進入波音工廠，並處理現役機隊檢查中發現到的不合格事項。

伊麗莎白倫德說，事發後波音聽取FAA、ACSAA（美國飛機認證、安全和問責法案）安全審查小組等意見，以及公司7萬名員工提出3.5萬個建議，另也與航空公司客戶交流，針對內部數據分析監控，將資訊納入安全品質計畫。

伊麗莎白倫德坦言，疫情時不易招聘員工，疫情期間員工離職率曾高達20％，但現在已恢復至正常的6至7％水準，員工招募情況逐漸恢復到疫情前，目前波音也有能力找到條件合格的應徵者，也規畫找回舊員工。

由於新進員工經驗不夠，波音公司將擴大投入員工培訓、簡化計畫與流程、消除缺陷、提升安全與品質文化等，從上述4方面解決系統性問題。員工訓練將延長基礎培訓時間，新進員工增加約300小時培訓課程，並加強在職培訓；簡化部分則整理品質管理系統（QMS）指導文件。

同時，波音將加強對供應商的監督，利用數據分析找出供應鏈風險，改善異物碎片（FOD）情況、並在出貨前獲得供應商的核准；此外，波音也會提高安全與品質的文化，在營運的所有層面全面部署安全管理系統（SMS），並實施風險評估與避險計劃，減少非正常工作流程。

伊麗莎白倫德指出，為監控生產狀況，波音公司與FAA合作建立6個KPI，以掌握員工熟練程度、脫逸通知重做工時、供應商短缺、總重做工時、非正常工作流程、飛機出廠表現等狀況。

伊麗莎白倫德說，這次精進計畫涵蓋所有波音商用機型，也會針對部分系統做改善、重新設計等，避免類似事故再發生。

另外，波音近期曾在法說會提到會併購主要商Spirit，伊麗莎白倫德表示，併購計畫與波音品質安全計畫有相輔相成效果，Spirit是波音最大供應商，盼透過併購簡化彼此互動、採用相同系統，讓大家無縫溝通，併購會是正面決定。

波音 疫情

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