波音飛安意外頻傳！副總裁抵台說明4+6精進計畫

波音公司今年頻傳飛安事件，美國聯邦航空管理局（FAA）一度下令停飛所有737 MAX 9，波音公司民用飛機集團品質資深副總裁伊麗莎白倫德（Elizabeth Lund）今坦言，疫情期間流失20％員工，但目前已恢復正常離職率，除規畫找回舊員工，也將從員工培訓、簡化流程、消除缺陷、提升安全與品質文化等4方面解決問題，同時建立6大KPI監控生產狀況。

今年1月5日阿拉斯加航空1架波音737 Max 9客機傳出意外，客機起飛不久艙門竟脫落，美國聯邦航空管理局（FAA）一度下令停飛部分同款客機，今年1月13日及30日、5月也發生機駕駛艙擋風玻璃於高空破裂事件。

因飛安意外頻傳，波音高層陸續到各國說明，伊麗莎白倫德昨拜會民航局並報告精進計畫，今天再召開記者會說明，針對波音產品品質精進進行報告。她表示，發生1月5日事件後，波音已採取緊急控制措施與避險方案，包含針對關鍵系統增加生產線末端檢查、加強生產中「移除」流程的合規檢查、更新培訓及優化中央出口應急門的工作說明，也減少非正常工作流程進入波音工廠，並處理現役機隊檢查中發現到的不合格事項。

伊麗莎白倫德說，事發後波音聽取FAA、ACSAA（美國飛機認證、安全和問責法案）安全審查小組等意見，以及公司7萬名員工提出3.5萬個建議，另也與航空公司客戶交流，針對內部數據分析監控，將資訊納入安全品質計畫。

伊麗莎白倫德坦言，疫情時不易招聘員工，疫情期間員工離職率曾高達20％，但現在已恢復至正常的6至7％水準，員工招募情況逐漸恢復到疫情前，目前波音也有能力找到條件合格的應徵者，也規畫找回舊員工。

由於新進員工經驗不夠，波音公司將擴大投入員工培訓、簡化計畫與流程、消除缺陷、提升安全與品質文化等，從上述4方面解決系統性問題。員工訓練將延長基礎培訓時間，新進員工增加約300小時培訓課程，並加強在職培訓；簡化部分則整理品質管理系統（QMS）指導文件。

同時，波音將加強對供應商的監督，利用數據分析找出供應鏈風險，改善異物碎片（FOD）情況、並在出貨前獲得供應商的核准；此外，波音也會提高安全與品質的文化，在營運的所有層面全面部署安全管理系統（SMS），並實施風險評估與避險計劃，減少非正常工作流程。

伊麗莎白倫德指出，為監控生產狀況，波音公司與FAA合作建立6個KPI，以掌握員工熟練程度、脫逸通知重做工時、供應商短缺、總重做工時、非正常工作流程、飛機出廠表現等狀況。

伊麗莎白倫德說，這次精進計畫涵蓋所有波音商用機型，也會針對部分系統做改善、重新設計等，避免類似事故再發生。

另外，波音近期曾在法說會提到會併購主要商Spirit，伊麗莎白倫德表示，併購計畫與波音品質安全計畫有相輔相成效果，Spirit是波音最大供應商，盼透過併購簡化彼此互動、採用相同系統，讓大家無縫溝通，併購會是正面決定。