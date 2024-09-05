台中某百貨泰式餐廳老鼠出沒 食安處將稽查

台中市1家百貨公司美食街內泰式料理餐廳，出現1隻老鼠在地上竄動，民眾發現傻眼直呼「太扯了」，食安處獲報回應，將前往店家稽查要求業者限期改善，若複查不合格依規開罰。

有民眾日前到台中市某家百貨公司，眼尖發現在美食街內的泰式料理餐廳地上有隻老鼠竄動，民眾見狀相當傻眼，拍下照片後上傳網路社群，有消費者直呼太誇張。

對此，台中市食安處接獲民眾反映，透過文字稿表示，依據食品良好衛生規範準則規定，食品作業場所除應實施有效防止病媒侵入設施外，也應避免發現有病媒或其出沒痕跡。

食安處指出，對於民眾反映在百貨餐廳發現老鼠出沒，食安處將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。