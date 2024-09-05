山友注意！八通關越嶺線雲龍瀑布大面積坍方 玉管處暫時封閉

玉山國家公園受日前大雨及落石影響，八通關越嶺步道東埔至雲龍瀑布路段4公里處，目前出現大面積坍方現況，宣布暫時封閉，預計9月6日將派員前往處理，請山友繞道或更改路線。

玉管處表示，八通關越嶺是以山腰沿等高線為原則開闢，盡量避免路線坡度過陡，步道起伏不大，在大水窟以西之步道西段，因保持較為完整，尤其是東埔至八通關路段步況良好，登山遊客較多；而大水窟以東的步道東段，因路線較長且年久失修。

玉山國家公園近來在該路線陸續修復吊橋及興建山屋，但沿線步道仍因多次颱風侵襲，尚有數處崩塌，更是困難度極高的長程登山路線；本月巡山員發現八通關越道東埔至雲龍瀑布路段4公里處，出現大面積坍方現況，因而宣布該路段暫時封閉。