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山友注意！八通關越嶺線雲龍瀑布大面積坍方 玉管處暫時封閉

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
受日前大雨及落石影響，玉山八通關越嶺步道東埔至雲龍瀑布路段4公里處，目前出現大面積坍方現況。圖／玉山國家公園
受日前大雨及落石影響，玉山八通關越嶺步道東埔至雲龍瀑布路段4公里處，目前出現大面積坍方現況。圖／玉山國家公園

玉山國家公園受日前大雨及落石影響，八通關越嶺步道東埔至雲龍瀑布路段4公里處，目前出現大面積坍方現況，宣布暫時封閉，預計9月6日將派員前往處理，請山友繞道或更改路線。

玉管處表示，八通關越嶺是以山腰沿等高線為原則開闢，盡量避免路線坡度過陡，步道起伏不大，在大水窟以西之步道西段，因保持較為完整，尤其是東埔至八通關路段步況良好，登山遊客較多；而大水窟以東的步道東段，因路線較長且年久失修。

玉山國家公園近來在該路線陸續修復吊橋及興建山屋，但沿線步道仍因多次颱風侵襲，尚有數處崩塌，更是困難度極高的長程登山路線；本月巡山員發現八通關越道東埔至雲龍瀑布路段4公里處，出現大面積坍方現況，因而宣布該路段暫時封閉。

目前玉山國家公園登山步道開放的有玉山群峰步道、新康橫斷步道，以及部分開放八通關越嶺步道東段（佳心至大分）生態保護區的登山路線；此外因凱米颱風警報封閉至今的仍有南二段步道、馬博拉斯橫斷步道、南橫三山及關山步道，請山友不要涉險進入。

受日前大雨及落石影響，玉山八通關越嶺步道東埔至雲龍瀑布路段4公里處，目前出現大面積坍方現況。圖／玉山國家公園
受日前大雨及落石影響，玉山八通關越嶺步道東埔至雲龍瀑布路段4公里處，目前出現大面積坍方現況。圖／玉山國家公園

凱米颱風 山友 玉山國家公園

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