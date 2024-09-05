中秋享受優「植」夯肉 營養師：高血壓、腎臟病要注意
植物肉又稱未來肉，近年來成為不少素食族群及環保擁護者的喜愛，適逢中秋佳節即將來臨，奇美醫學中心營養師王逸婷今也教導民眾調製植物肉排，不過她也提醒，坊間部分植物肉產品鈉含量較高，高血壓及腎臟病病友在品嘗選購植物肉時，應仔細閱讀營養標示，選擇鈉含量較低的產品。
王逸婷表示，植物肉與傳統素肉主要差別在於主成分不同，一般傳統素肉主要由黃豆豆粕萃取的大豆蛋白製成，豆味較重；植物肉則為豌豆蛋白、小麥蛋白等，並加入馬鈴薯澱粉及植物油增添口感，不僅外觀接近真實肉類，讓民眾更容易接受，同時也增加植化素及礦物質等補充。
她說，植物肉的健康優勢在於其富含膳食纖維和植化素，滿足素食者對維生素B1和B12的需求，相比動物性蛋白質，植物肉減少飽和脂肪，集結低脂、高蛋白、微量營養素強化及高纖維等優點，是現今國人飲食型態較缺乏的營養素，建議可將其融入日常飲食中。
王逸婷提醒，植物肉是否健康取決於其製作過程中添加的調味料和賦形劑，市面上植物肉為增添風味，往往會添加過多調味料和食品添加劑，雖保留較多的營養素，但某些產品可能含有過多的鈉含量，高血壓及腎臟病病友就要特別注意，選擇植物肉前仔細閱讀營養標示。
奇美醫學中心今分享自製植物肉排的方法，先將鷹嘴豆、紅豆、黃豆洗淨並泡水8小時，再把豆子用電鍋蒸熟；把杏鮑菇、香菇、紅蘿蔔等食材切碎，與蒸熟的豆子、麵粉和調味料一起使用調理機攪拌均勻，取約50克至80克混合物拍成肉排形狀，加入植物油煎至兩面金黃即可。
王逸婷提到，中秋佳節民眾不免俗會與家人團圓烤肉慶祝，想要品嘗美食又想享受健康顧身材，不妨可增加植物肉選擇或自製植物肉排，不僅熱量較一般豬五花、牛小排低，且富含膳食纖維；烤肉時應盡量避免加工肉品，以「高纖、低糖、低脂」為原則，讓團圓的中秋更健康。
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