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新加坡祭隔離措施防M痘入侵！我國如何因應…疾管署回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署發言人羅一鈞說，我國防治M痘已有一年多的經驗，疫苗施打覆蓋率也高，因此，國內防疫措施目前沒有調整計畫。本報資料照片
衛福部疾管署發言人羅一鈞說，我國防治M痘已有一年多的經驗，疫苗施打覆蓋率也高，因此，國內防疫措施目前沒有調整計畫。本報資料照片

國際M痘疫情升溫，新加坡為了防範M痘入侵，即日起，凡是發現M痘確診者及密切接觸者，一律隔離21天。國內是否跟進？衛福部疾管署發言人羅一鈞說，「國內目前沒有調整計畫」。疾管署去年3月開始，除醫護人員外，廣泛將M痘高風險感染族群納入疫苗接種對象，但新加坡未針對高風險族群提出疫苗接種，與我國情形不同。

新加坡為了防範M痘入侵，港口與機場也都已設立體溫檢測站，監測從疫區入境旅客。旅客入境新加坡時，也必須申報與Ｍ痘有關的病症或旅遊史，如果有疑似病例，將送往醫療機構隔離檢測；若是確診，將繼續隔離，直到病例不再具有傳染力為止。

羅一鈞指出，疾管署去年3月即加強M痘疫苗接種，除醫護人員外，廣泛將M痘高風險感染族群也納入疫苗接種對象，但新加坡直到昨天才宣布，將提供照顧M痘患者的醫護人員，及確診者的密切接觸者施打疫苗，甚至還沒有針對高風險族群，其疫苗覆蓋率不佳，不同於我國情形。

國內剛開始出現M痘本土疫情時，防疫也曾採用21天長時間的隔離措施，羅一鈞說，但長時間隔離發現，病人病情輕微時，症狀多於一周緩解，往後都是在等隔離期結束，或等待結痂脫落，若病人個案數增加會占用病房資源，且影響外出工作，造成生活不便，也增加醫護人員照顧困擾。因此，去年4月起，不需要住院治療的確診個案，採居家自主健康管理，需要住院患者再住院隔離治療。

疾管署本周公布上周Ｍ痘疫情，新增4例本土病例及1例境外移入病例。羅一鈞指出，目前確診病例都為第二型，且採取PCR檢測，檢驗結果當天就可出爐，可以檢測第一型普通型、變種型及第二型；另上周疫苗接種也達1496人次，較前一周增加約2成，為今年單周新高，顯示符合接種條件的民眾其風險意識已逐漸提升。我國防治M痘已有一年多的經驗，疫苗施打覆蓋率也高於新加坡，因此，國內防疫措施尚未需要調整。

我國目前邊境管理已於機場電子看板、跑馬燈，隨時播放M痘注意事項，並通知旅行社業者如出團至疫區國家應做好防護措施，針對所有入境旅客，若被機場發燒篩檢站篩檢出發燒，或自行到檢疫櫃台通報相關症狀，將給予健康管理敬告單請民眾盡速就醫，所轄地方衛生局也會進行健康追蹤。

M痘 疫苗 隔離

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