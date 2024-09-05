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強颱摩羯恐成今年最強颱風 星宇取消今明港澳16來回航班
中颱摩羯上午8時已增強為強度颱風，成為繼凱米之後今年第二個強颱，且未來可能再增強，成為今年最強颱風。摩羯颱風雖對台灣沒有直接影響，但受外圍環流影響，今天東南部地區、恆春半島雨勢明顯，且也將影響港澳地區，星宇航空宣布取消9月5日至9月6日往返港、澳部分航班，航班取消詳情如下：
= 台北 往返 香港 =
9月5日 JX235、JX236
9月6日 JX231、JX232、JX235、JX236
= 台北 往返 澳門 =
9月5日 JX205、JX206
9月6日 JX201、JX202、JX205、JX206
= 台中 往返 澳門 =
9月5日 JX331、JX332
9月6日 JX331、JX332
星宇航空呼籲，旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排，務必提早至機場進行報到。
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