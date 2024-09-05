強颱摩羯恐成今年最強颱風 星宇取消今明港澳16來回航班

今年4月新電價上路，6月至9月再實施夏季電價，真的是讓民眾荷包縮水不少！大熱天不吹冷氣難受，開冷氣又怕電費傷荷包，於是有不少人開始進行生活實驗，找出能維持生活品質又能省錢的方法，一位住在高雄的民眾分享，連續兩年的7、8月家中冷氣都不關機，開好開滿，日前收到電費單後，讓她驚喜直呼「真的是越吹越省電」。

2024-09-05 12:57