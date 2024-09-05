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乳癌年輕化！45歲出現高峰 明年起放寬篩檢年齡「40歲到74歲」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署署長吳昭軍（左4）表示，乳癌篩檢效益高，提早預防才不會錯失治療契機。記者廖靜清／攝影
國健署署長吳昭軍（左4）表示，乳癌篩檢效益高，提早預防才不會錯失治療契機。記者廖靜清／攝影

年輕型乳癌的侵襲性高，國健署自明年起放寬乳癌篩檢年齡，上下各增加5歲，擴大至40歲以上、未滿75歲婦女。國健署長吳昭軍表示，目前每年檢查人數約90萬人，新政策開放後，每年預估篩檢人數將可達150至160萬人左右，其中，40歲族群估增38萬人受惠。

乳癌篩檢年齡放寬政策，預估明年上路。吳昭軍說，確切上路時間仍待預算審核通過，希望盡快執行，提高重要癌症篩檢率，早一點達到「健康台灣」 政策的目標。

國人飲食西化、生活形態改變，年輕女性的乳癌發病率有上升趨勢。吳昭軍表示，「早期發現」是治癒癌症的關鍵，但是目前符合資格的45歲至69歲女性，仍有約34.5%從未接受過乳房X光攝影檢查，呼籲民眾正視乳癌防治，及早治療存活率高。

台灣乳房醫學會理事長鄭翠芬說，台灣每2年提供1次乳房攝影的大規模族群篩檢，可顯著降低晚期乳癌發生率30%及乳癌死亡率41%。不過仍有34.5%的人未做過檢查，主因是覺得身體健康沒有需要、太忙沒時間、擔心機器擠壓乳房會痛，乾脆不做檢查。

乳癌為我國婦女發生率第一位的癌症，一年新增大約15000多名乳癌患者，發生高峰約在45至69歲之間。不過根據衛福部癌症登記統計資料顯示，小於40歲的乳癌患者每年新增1000多人，且人數逐年成長，威脅女性健康。

乳癌病友陳小姐分享，因之前做過乳房超音波，只有待追蹤的小問題，45歲時接受乳房X光攝影檢查，竟發現腫瘤且擴散到淋巴結。評估後屬於第一期乳癌，治療3個月，預後良好，積極邁向新人生，包括報名2025雙北世界壯年運動會。她表示，「及早發現，救了我一命！」

台灣乳癌好發年齡比歐美國家年輕10歲，陳小姐認為，乳癌篩檢對象擴大，有助於民眾早期發現病兆，才不會錯失治療契機，尤其是年輕型乳癌的預防，不用進入化療、放療等全身性的術前輔助治療。

乳癌防治基金會董事長張金堅表示，乳房X光攝影檢查是目前國際上最具科學實證，可有效提早發現並改善預後的乳癌篩檢方法，可偵測出乳房鈣化點或微小腫瘤，並發現無症狀的零期乳癌。他強調，台灣的乳癌治療跟歐美同步，積極治療預後佳，甚至乳癌前期的存活率比歐美還高。

我國於112年有92.3萬名婦女接受乳房X光攝影檢查，共發現5,392多名乳癌個案，等於每篩檢169名女性中約有1名罹患乳癌，而因篩檢發現乳癌的婦女，有59.7%病例為早期（0+1期），證明乳癌篩檢的高效益。

國健署呼籲，要把握三個「及早」，預防勝於治療。

1.及早預防：遠離菸、酒等致癌因子，飲食均衡，養成健康生活型態、規律運動、維持理想體重，並適度釋放身心壓力。

2.及早發現：符合資格的婦女應定期接受篩檢，早期發現病變組織。

3.及早治療：一旦篩檢結果異常，應儘速接受後續診斷與治療，早期乳癌治療預後佳，5年存活率高達9成。

乳癌 癌症

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