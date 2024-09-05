電價貴不敢開冷氣？她實驗2個月不關機 見電費金額「超興奮」

今年4月新電價上路，6月至9月再實施夏季電價，真的是讓民眾荷包縮水不少！大熱天不吹冷氣難受，開冷氣又怕電費傷荷包，於是有不少人開始進行生活實驗，找出能維持生活品質又能省錢的方法，一位住在高雄的民眾分享，連續兩年的7、8月家中冷氣都不關機，開好開滿，日前收到電費單後，讓她驚喜直呼「真的是越吹越省電」。

一位住在高雄楠梓的女網友在臉書社團「左營楠梓人」發文分享，自己已連續兩年做實驗，在夏季7、8月時家中冷氣都24小時不關機，看看到底電費要花多少錢。9月4日早上結果揭曉，本期電費為3,907元，比預期便宜很多，讓她感到興奮。

原PO表示，自己家空間有30多坪，只裝了一台噸數夠大的冷氣，再配合電風扇，吹起來感覺很涼爽，而且冷氣是24小時不關機，從早到晚吹好吹滿，這次只有在颱風停電時，重新啟動過。看到電費單寫須繳交3,907元，只比去年3,304元多了603元，覺得不算貴，直呼「真的是越吹越省電」，可以安心繼續吹冷氣渡過炎夏了。

貼文曝光，網友紛紛留言，「只有你越吹越省電，我看到電費來我都不敢打開欸」、「看到你的實驗我安心多了，我上個月才開始試，還沒有收到單子在害怕中」、「我家空調全年無休（智能住宅），打開帳單總是便宜到嚇一跳」、「我家也是這樣開冷氣的，也是3,000出頭而已」。另有人提醒「要都不關冷氣，前提是要有變頻啊，不要沒變頻傻傻的吹兩個月捏」。