顧好寶寶頭型「養出圓頭」！ 清大與長庚合作開發3D列印頭盔

清華大學過去18年來與林口長庚醫院合作推動「長清計畫」，教授與醫師攜手合作，完成許多研究，也解決了臨床醫療的難題。雙方研究團隊今天簽訂合作備忘錄，並發表研究成果，包括開發出3D列印頭盔，治療新生兒的歪頭症，塑造出又圓又對稱的頭型，另外還研發出新的口服藥物技術，透過腸道吸收後作用在大腦，為治療腦部疾病患者帶來新解方。

清大與林口長庚醫院自2006年起簽訂合作備忘錄，雙方教授及醫師組成團隊已完成2百多項研究計畫，前年和去年就發表207篇論文，雙方研究團隊今天簽訂合作備忘錄，由清大校長高為元與林口長庚醫院長陳建宗代表簽署，雙方合作重點包括規畫醫學博士雙學位課程、舉辦國際級研討會等，並同意推動教師、醫師、研究人員合聘制度，共享圖書、儀器設備，並合作進行專題研究與研究生交換等。

清華動機系教授李昌駿與長庚醫院顱顏中心醫師周邦昀跨領域合作，展現工程領域與醫療專業的創新結合，開發3D列印頭盔技術，為患有歪頭症的新生兒帶來更有效的矯正方法。

統計顯示，約有1至2成的新生兒因為脖子的肌肉還無法支撐頭的重量，睡覺時頭部受到壓迫而變形，變得不對稱，不僅影響外觀，還可能造成肢體不協調。歐美一些家庭會選擇為嬰兒戴矯正頭盔，但因未能客製化而不夠服貼，效果有限。

周邦昀指出，長庚團隊蒐集了60位寶寶從1至12個月的頭型，設計出頭盔基本形狀，再結合3D掃描和列印技術，可為每位頭型不對稱的嬰兒客製化專屬頭盔，完美貼合頭型。寶寶從4個月大開始配戴，約戴6周，就可以塑造出又圓又對稱的頭型。