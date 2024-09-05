粉專：強颱摩羯恐成南海最強颱風 估明後登陸海南島、越南
中颱摩羯上午8時已增強為強度颱風，成為繼凱米之後今年第二個強颱，且未來可能再增強，成為今年最強颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，在高海溫支持下，摩羯颱風快速增強，已為強烈颱風，還有稍微增強的空間，未來24小時是巔峰狀態，有機會超越2014年雷馬遜，成為南海最強的颱風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，摩羯預計明天深夜登陸中國海南島，周六下午左右登陸越南河內。
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，摩羯颱風今天上午正式升格為強烈颱風，在南海達到強烈颱風等級的狀況並不常見，上一次似乎已經要追溯到2014年同樣侵襲海南島的雷馬遜颱風，再前一次有印象可能是2006年的珍珠颱風。
吳聖宇指出，預估摩羯颱風有可能對海南島、廣東西部、廣西、越南北部等地造成嚴重衝擊，外圍環流也將明顯影響港澳地區，未來這2-3天要去這些地方的民眾務必要多加注意了。
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