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「世界最美的聲音」來了！維也納少年合唱團獻唱五月天的歌

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「世界最美的聲音」維也納少年合唱團今年再度來台巡演。圖／傳大藝術提供
「世界最美的聲音」維也納少年合唱團今年再度來台巡演。圖／傳大藝術提供

「世界最美的聲音」維也納少年合唱團今年再度來台巡演，10月17日起於在台南、高雄、台北與台中巡演。此行除了帶來普契尼歌劇「杜蘭朵」中的「在東邊群山上」等世界名曲，也特別為台灣樂迷獻上準備一首五月天的「知足」。

維也納少年合唱團創立於1498年，歷史悠久，是世界上最著名的合唱團，目前約有一百位9到14歲的男童組成。合唱團以四位奧地利音樂家命名，分成海頓、莫札特、舒伯特以及布魯克納四個團巡迴全球各地演出，今年輪到海頓團來臺，由曾智斌 ( Jimmy Chiang ) 擔任指揮。

曾智斌2013年被任命為維也納少年合唱團的指揮，成為該團500年來首位來自香港的華裔指揮。他曾跟隨多位指揮名家學習，包括指揮大師小澤征爾( Seiji Ozawa )。曾智斌是位全方位的音樂家，從葛雷果聖歌到現代音樂皆十分擅長，他今年第三度率領海頓團來台，備受國內樂迷期待。

維也納少年合唱團此次帶來的曲目十分多元，曲曲動聽，包括普契尼歌劇《杜蘭朵》中的＜在東邊群山上＞，音樂劇「飛燕金槍」的「娛樂至上」，舒伯特的「鱒魚」，電影「修女也瘋狂」的「萬福聖母頌」，動畫電影「魔劍奇兵」的「祈禱」，布拉姆斯的「搖籃曲」以及圓舞曲之王小約翰‧史特勞斯的「藍色多瑙河」等，也特別準備了一首五月天的「知足」，要獻給台灣的樂迷。

維也納少年合唱團每週日都會和維也納愛樂以及維也納國立歌劇院的團員一起在皇家大教堂演出，這是他們自1498年起就建立的傳統，一直沿襲至今。這群合唱小天使歷年來曾多次受邀參加「維也納新年音樂會」，與維也納愛樂同台演出。

維也納少年合唱團最大的特色就是不斷創新、與時俱進。他們演唱的曲目十分多元，雅俗共賞。由於他們勇於創新，才能傳唱500多年依然屹立不搖，不被時代淘汰。

奧國政府在1960年代將奧地利的國徽頒給維也納少年合唱團當作團徽，象徵至高無上的榮耀，維也納少年合唱團的歌唱傳統2017年也被聯合國教科文組織(UNESCO)列為奧地利非物質文化遺產，堪稱奧地利國寶。

● 「玉山音樂饗宴—維也納少年合唱團」10月17日至23日全台巡演，演出門票已由OPENTIX兩廳院文化生活熱賣中，玉山卡友享85折，玉山世界卡/無限卡享8折優惠，詳情請洽主辦單位傳大藝術(02)2771-5676，網址：www.arsformosa.com.tw

「世界最美的聲音」維也納少年合唱團今年再度來台巡演。圖／傳大藝術提供
「世界最美的聲音」維也納少年合唱團今年再度來台巡演。圖／傳大藝術提供

奧地利 維也納 音樂劇

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