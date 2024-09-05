博愛座2男打量「懷胎6月阿姨」滑手機 網批：已不是有無讓座問題

有一名網友在論壇Dcard上以「如果你在捷運上，看到有孕婦沒有位子坐，你會禮讓嗎？」為題發文，她表示，她阿姨懷孕快6個月，前幾天搭機來台灣，搭機捷時沒人願意讓位給她，她只好一路站回台北車站，於是讓原PO想問「看到孕婦，你會禮讓嗎？」。貼文一出，引發網友熱議。

原PO指出，當她阿姨搭機捷時，車廂幾乎是坐滿的狀態，阿姨因此找不到位置可坐。根據阿姨描述，當時博愛座上有兩位約30歲左右的年輕男子坐在博愛座上滑手機，於是阿姨就上前詢問「不好意思，請問可以禮讓位置嗎？我是孕婦」，結果那兩個年輕男子用很不屑的眼神上下打量她，然後裝沒事的繼續坐著滑手機，旁邊也沒有其他乘客願意禮讓，阿姨只好一路站到台北車站。

原PO表示，發這篇文章沒有想要攻擊誰，也許那兩位男子可能身體不適或有不方便的地方才會坐博愛座，也有人可能會說「為什麼都懷孕了不去坐計程車之類的」，但原PO覺得從機場坐計程車到台北車站挺貴的，在沒有趕時間的情況下，會選擇搭機捷。

原PO透露，阿姨不是台灣人，她很無奈地說道「被那兩個男性用不善的眼神打量的時候，心裡真的很難過」，讓原PO深感不捨。

貼文一出，立即引發熱議，不少人為他阿姨抱屈，「是我的話既然對方都主動上前詢問了當然會讓，只能說她剛好遇到比較缺德的」、「如果和氣的開口問，就算不是博愛座我也一定讓，只能說阿姨太衰遇到兩個，拍拍」、「應該單純阿姨就是遇到比較不友善的人」、「孕婦都主動開口了，一定會讓」、「孕婦我會讓，火車有時候很晃也是蠻危險的」。

曾經有同樣經驗的網友也回應，「自己懷孕之後才發現這樣的狀況蠻常見的，主要是現代對於禮讓的風氣問題，也開始滿多年輕人會號召罷占博愛座的，有需求只能自己叫車了，大家都辛苦了」、「我自己曾經當過孕婦的經驗來講，我真的在乎位子就會選計程車或有對號座的交通工具，捷運那種的就是要有心理準備沒位子，而且老實說被讓位我會覺得很不好意思」。

還有網友覺得「雖然那兩位男性可能身體不舒服需要座位，但我覺得不需要上下打量+無視阿姨的存在，如果需要座位禮貌拒絕就好，他們的行為已經不是有沒有禮讓的問題 ，是有沒有尊重他人的問題了」。