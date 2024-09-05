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「五十肩」痛起來影響生活 重點適當復健及運動治療

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
五十肩治療重點是適當復健及運動治療。圖／屏東榮民總醫院提供
五十肩治療重點是適當復健及運動治療。圖／屏東榮民總醫院提供

「五十肩」是50歲後才會得嗎？屏東榮民總醫院龍泉分院復健科醫師周美嘉指出，此症好發於中年以上尤其是50歲左右，因此通稱為「五十肩」，其實從40歲到60、70歲都可能發生，痛起來會嚴重影響生活作息及品質，必須接受適當的復健及運動治療。

五十肩又稱「冰凍肩」，正式名稱為「沾黏性肩關節囊炎」，主要是肩關節囊因發炎而導致沾黏，同時造成肩關節攣縮，關節活動受限，超過特定的角度或特別的姿勢就會引發疼痛，X光檢查通常沒有特別發現。

症狀主要為肩關節疼痛、攣縮、僵硬、手抬不高，尤其是無法彎至背部，常造成穿衣、梳頭等簡單日常動作困難。另外肩頸會抽痛，夜間睡覺時壓到肩部也會疼痛，無法側睡或翻身，影響睡眠品質。

周美嘉表示，據形成的原因，可區分為原發性五十肩及次發性五十肩。原發性就是沒有特別原因或原因不明；次發性可能因滑液囊炎、肌腱炎、肱骨骨折或脫臼、腦中風、關節炎、心肌梗塞、開胸手術或乳癌手術等造成，因為活動疼痛讓肩膀不敢動，導致肩關節囊沾黏更嚴重，變成惡性循環。

他說，五十肩治療重點是適當復健以及運動治療，可使用熱敷、短波、超音波、干擾波等改善關節囊、肌肉、肌腱、韌帶等的循環及伸展性，再配合關節運動、牽張運動、關節鬆動術，撐開沾黏的關節囊，拉開沾黏組織拉開。若疼痛難耐可使用消炎止痛劑，或是接受局部注射。

周美嘉醫也提醒，不要提搬過重物品，反覆性動作勿重複持續過久，須適當的間隔或休息。若有肩膀疼痛情況，要及早至復健科門診接受診斷及治療。

復健 手術 運動

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