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摩羯升級強颱恐今年最強 外圍環流影響西半部37度東南部雨勢明顯

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
未來降雨趨勢。圖╱氣象署提供
未來降雨趨勢。圖╱氣象署提供

中颱摩羯上午8時已增強為強度颱風，成為繼凱米之後今年第二個強颱，且未來可能再增強，成為今年最強颱風。中央氣象署預報員張竣堯上午指出，摩羯預估未來向西轉西北西方向移動，明起逐漸接近海南島、雷州半島一帶，對台灣天氣無直接影響。

張竣堯指出，強颱凱米近中心最大風速為53公尺/秒，摩羯目前強度為近中心最大風速51公尺/秒，仍增強中，預估可能達近中心最大風速55公尺/秒，超過凱米，成為今年最強颱風。

張竣堯表示，強颱摩羯預估路徑持續往海南島、雷州半島一帶移動，明天暴風圈可能接近，明晚及後天不排除登陸，對台灣天氣沒有直接影響，但外圍環流雲系影響台灣。

氣象署指出，今天東南部地區及恆春半島雨勢仍明顯，宜花及基隆北海岸、南部地區有局部至零星短暫雨，其他各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

天氣晴朗及颱風外圍環流沉降影響，各地高溫可達33至35度，新竹以北地區易有37度以上高溫且近傍晚氣溫仍偏高。張竣堯說，西半部今明兩天都高溫炎熱，新竹以北地區可能37度以上。

摩羯颱風明、後天離台灣愈遠，張竣堯說，台灣位於低壓帶，水氣仍偏多，明後天吹南風，下雨區域廣，南部午後大雨，東半部不定時局部短暫雨，中部以北清晨有零星短暫雨。

至於周日至下周二低氣壓位於台灣東方外海，張竣堯說，台灣附近風場轉吹北風，北部及東半部地區偶有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。但溫度會稍稍下降，全台高溫約32到35度。此外，周日前南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖有長浪發生的機率。

目前在日本東南方海域有一熱帶低氣壓，張竣堯表示，強度持續減弱，發展成颱機率低。但菲律賓東北方海域有熱帶雲簇正在發展，周末到下周很可能發展成熱帶系統，如果向北移動接近琉球，朝西會靠近台灣，氣象署持續關注。

今明仍高溫炎熱，北部高溫上看37度。圖╱氣象署提供
今明仍高溫炎熱，北部高溫上看37度。圖╱氣象署提供
摩羯上午升級強颱，朝海南島、雷州半島一帶移動。擷取自中央氣象署網站
摩羯上午升級強颱，朝海南島、雷州半島一帶移動。擷取自中央氣象署網站

颱風 高溫

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