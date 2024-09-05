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高鐵假期「屏東迎王平安祭」 搭車加150元還能體驗游湖

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2024屏東迎王平安祭典-自駕遊贈小王馬。圖／台灣高鐵提供
2024屏東迎王平安祭典-自駕遊贈小王馬。圖／台灣高鐵提供

迎王平安祭典是東港、小琉球地區，每3年1次的重要活動，高鐵公司結合在地活動及景點，即日起推出高鐵假期「屏東迎王平安祭典」行程，從台北出發的來回車票加上行程，每人最低3130元起，等於搭高鐵加150元就能深入了解屏東在地文化，另還有台中爵士音樂節、彰化扇形車庫1日遊等旅遊專案。

高鐵表示，高鐵假期9月15日推出一日行程，產品包含高鐵來回車票+接駁＋行程，由專業老師導覽東隆宮王船、了解七角頭轎班迎王文化、家將臉譜DIY、加上大鵬灣遊艇遊湖的行程，台北出發每人最低3130元起，相當於搭高鐵再加150元就能深入了解屏東在地文化，行程再贈限量屏東迎王毛巾；

屏東迎王期間（9月28日至10月5日），也可選擇「2024屏東迎王限定高雄和運租車（36小時）2日自駕遊」，揪團自駕旅遊，除贈特色毛巾、再加贈東港小王馬等限量禮品。

此外，高鐵假期「搭高鐵．玩城鄉」專案結合國人喜愛的深度旅遊趨勢，推出「彰化扇形車庫1日輕鬆遊」，由導覽員帶領解說中部鐵路發展的開端；行程走訪彰化車站、扇形車庫及戶羽機關車園區等熱門景點，台北出發每人1800元起。另有苗栗蘆竹湳古厝、嘉義日式舊監更生島、屏東東港漁民文化等鄉鎮特色行程。

同時，每年的爵士樂盛典「台中爵士音樂節」，將於10月11日至10月20日在台中市民廣場登場，高鐵假期特別攜手台中地區多家飯店推出優惠專案，特別推薦「草悟道文旅」，不僅飯店地點絕佳，可順道走訪台中各景點，台北出發至台中二人同行，最低每人1799元。

高鐵假期特別於915推出一日行程，產品包含高鐵來回車票+接駁＋行程。圖／台灣高鐵提供
高鐵假期特別於915推出一日行程，產品包含高鐵來回車票+接駁＋行程。圖／台灣高鐵提供
「搭高鐵．遊城鄉」扇庫百年蒸汽火車台北出發每人1800元起。圖／台灣高鐵提供
「搭高鐵．遊城鄉」扇庫百年蒸汽火車台北出發每人1800元起。圖／台灣高鐵提供
2024屏東迎王平安祭典-豐富行贈屏東迎王毛巾。圖／台灣高鐵提供
2024屏東迎王平安祭典-豐富行贈屏東迎王毛巾。圖／台灣高鐵提供

屏東 行程 高鐵

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