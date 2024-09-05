「100元到府抽血」當餌？跨縣市違規招攬健檢 苗縣府將約談開罰

苗栗縣政府衛生局獲報，有宣稱受北部某醫事檢驗所委託人員向民眾推銷100元到府或定點抽血檢驗，再進而推銷健檢套餐的情形，經派員前往查核，認定其行為違反醫事檢驗師法第30條「醫事檢驗所不得以不正當方法，招攬業務」，後續將約談該醫事檢驗所人員到案說明。

衛生局掌握對方人員與民眾預約日前往進行行政調查，查獲對方人員以低價行銷方式誘導民眾同意抽血檢驗，並發現對方人員除了以單項檢驗項目收費外，同時也向民眾推銷3000至4000元不等的A、B、C、D等健檢套餐，進而至店家或住宅內執行侵入性抽血行為，查核對方人員行為違反醫事檢驗師法第30條「醫事檢驗所不得以不正當方法，招攬業務」。

衛生局表示，該名被查獲人員宣稱是受北部某醫事檢驗所委託，後續將依行政程序，約談該醫事檢驗所人員到案說明，查證違者將醫事檢驗師法第41條規定，可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

有民眾說，這種形似詐騙手法的推銷抽血健檢，以前就曾出現過，對方主要鎖定鄉下獨居或老人家，根本是花錢買罪受，大家要小心不要受騙。

衛生局長楊文志則表示，依據醫事檢驗師法第30條規定，醫事檢驗所不得以不正當方法招攬業務；醫事檢驗所派員外出「抽血」，該抽血場所的清潔、抽血器具來源及消毒作業、血液運送保存、抽血人員是否具備醫事人員資格等處處皆潛藏危機，即使民眾接受檢驗，檢驗的品質也堪慮。