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AirAsia將飛台灣第12條航線 11月17日開航高雄-沙巴

中央社／ 台北5日電
亞洲低成本航空AirAsia宣布，將飛台灣第12條航線，11月17日起每週4班往返高雄市與沙巴（亞庇），這也是台灣目前唯一獨家航班。路透
亞洲低成本航空AirAsia宣布，將飛台灣第12條航線，11月17日起每週4班往返高雄市與沙巴（亞庇），這也是台灣目前唯一獨家航班。路透

亞洲低成本航空AirAsia宣布，將飛台灣第12條航線，11月17日起每週4班（一、三、五、日）往返高雄市與沙巴（亞庇），今天開賣，這也是台灣目前唯一獨家航班。

根據AirAsia發布新聞稿，AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡說，沙巴位於馬來西亞婆羅洲北部，以壯麗自然景觀和豐富文化魅力成為許多旅遊愛好者標的。沙巴有多樣化自然景觀，從雄偉京那巴魯山到迷人熱帶雨林，還有世界級潛水勝地，且沙巴融合馬來、華人與印度飲食特色，能提供南台灣民眾豐富與難忘旅遊體驗。

慶祝新航線開航的AirAsia即日起到15日推出單程未稅新台幣399元促銷價，旅行出發為11月17日到2025年3月28日。

AirAsia 航線 馬來西亞

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