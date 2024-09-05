AirAsia將飛台灣第12條航線 11月17日開航高雄-沙巴

酒量可以訓練？還是是你的身體已經麻痺？思思醫師在臉書粉專發布一則貼文，指出雖然不論西方或東方文化中，喝酒都不只是喝酒，更是為了社交、應酬、消愁、解壓。但是不可否認的，喝酒的確會傷害我們的身體。

2024-09-05 10:15