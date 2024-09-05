一天僅一瓶啤酒也傷身！醫警告：飲酒會變老、大腦縮小 臉紅者更危險

酒量可以訓練？還是你的身體已經麻痺？思思醫師在臉書粉專發布一則貼文，指出不論西方或東方文化中，喝酒都不只是喝酒，更是為了社交、應酬、消愁、解壓，但是不可否認的，喝酒的確會傷害我們的身體。

思思醫師解釋肝臟是處理酒精的最主要器官，喝酒後，小腸會吸收乙醇也就是酒精，然後運送到肝臟代謝。但是肝臟同時也負責了醣類、氨基酸和脂肪的代謝，而且這些代謝是有先後順序的，這也一同解釋了吃太多糖就無法燃燒脂肪的原因。酒精對於身體的傷害最大，所以一旦攝取酒精，肝臟就必須先耗費手中的資源代謝它，因此喝酒就會導致肝臟燃脂的效率降低，更糟糕的是酒精會在肝臟經由乙醇脫氫酶（ADH）的作用轉化成乙醛。

乙醛是世界衛生組織（WHO）認定的一級致癌物，它會引起一般可見的酒醉症狀，像是頭暈、頭痛、想吐、臉紅、身體發燙等等。乙醛會在經過乙醛脫氫酶（ALDH）轉變成沒有毒的乙酸，接著藉由流汗及小便排出體外。但尤其是亞洲人，因為基因ALDH2的關係，常常會缺少乙醛脫氫酶，所以喝完酒之後臉紅的比例非常的高。這些沒有被代謝掉的乙醛會在身體裡面一直循環，處處消耗身體裡的抗氧化物和酵素。所以會臉紅的人不適合喝酒是事實，思思醫師特別提醒「喝酒會臉紅的人得癌症的風險是比不會臉紅的人高上許多」，只要喝多了就會改善是錯誤迷思務必注意。

而關於「喝越多酒越不容易醉」的說法，思思醫師表示是因為你的大腦對於酒精已經產生「抗性」，變得不容易醉並不代表身體越來越能夠處理酒精。另外，就算臉不會紅也建議不要太常喝酒，因為酒精一樣會消耗身體裡的抗氧化物與酵素，使得外貌看起來變老。

乙醛脫氫酶是由基因控制的，並不是可以靠一直喝酒能夠訓練的。思思醫師舉了更好理解的反面例子，每個人身邊一定都有很少喝酒，但是怎麼喝也不會臉紅的人，這些人就是基因好，而不是偷偷在家訓練酒量。思思醫師補充只要會臉紅其實就是不適合喝酒的體質，有害的乙醛在身體裡代謝需要的時間很久，在乙醛真正被代謝掉之前它會繞著身體循環好幾趟，處處消耗身體裡的抗氧化物和酵素。根據數據統計，「喝酒會臉紅，得食道癌的風險是不會紅的14倍」。

除此之外，在喝酒之後幾個小時內，腸道就會有通透性增加的狀況發生，也就是腸漏症，使得平常不會進入體內的有毒物質趁虛而入。根據2022年在《自然通訊期刊》（Nature Cummunication）上發表的研究指出，隨著飲酒量的增加，大腦的體積會越小，即使一天只喝一瓶啤酒，也是會有負面的影響。

思思醫師在文末提醒，雖然喝酒看似可以讓生活更開心，但帶來的健康傷害是始料未及的，並強調還有很多娛樂都可以取代飲酒豐富人生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康