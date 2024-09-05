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冷氣漏水…氮氣噴一下「收費4500元」他傻眼 師傅：扛那瓶出門超不爽

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自臉書社團「爆料公社」
圖擷自臉書社團「爆料公社」

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出一張照片並發文表示，他朋友家的冷氣排水管塞住會滴水，請廠商來維修，師傅就用氮氣噴一下，幾分鐘而已竟然收費4500元，讓他的朋友感覺騙好大！照片曝光，意外掀論戰。

原PO透露，他朋友感覺被騙了，於是上網查了一下價格，只要幾百塊，讓他超傻眼！才會跟拿出收據跟他抱怨這件事。

照片曝光後，迅速引起熱烈討論，多數人認為「為什麼不先詢問價格？」、「那怎麼不先上網查」、「不然自己噴啊」、「嗯啊，我有氮氣，要不你拿鋼瓶來裝，自己去通通看」、「是啊，自己噴就好了為什麼要給人盤」、「重點是人家有工具」、「嫌貴不自己修，人家是專業，專業有專業的價值」。

還有冷氣師傅出面回應「這才是正常價」、「我鋼瓶借你給你賺，雖然4500偏高，但是我只要扛鋼瓶出門就是一工3000，補充CO2一次好像要800，倒霉一點打到沒了，還得扛去材料行換一支」、「真的，扛那瓶上下車、上下樓都超不爽的」、「真的，有時候還要扛到五樓，真的會幹死」、「然後還會被髒水、菜渣、糞水噴到」。

不過，也有網友指出「4500是誇張了，沒先說價格，廠商先不對一半」，但是從照片看「收據很怪，數量1，單價450，總價4500？」、「願打願挨，這種工其實網路找一下教學，自己來都做得到的」，還有網友開玩笑說道「本來是寫450，不小心寫成4500，想說看看業主有什麼反應，結果拿到4500，哈」。

CO2 冷氣 氮氣 爆料公社

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