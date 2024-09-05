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摩羯颱風外圍環流+低壓帶 局部有雨持續高溫炎熱

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今明兩天東半部、恆春半島及高屏一帶有局部短暫陣雨，中午過後台中以南有熱對流發展帶來局部雷雨機會，部分地區雨勢比較大。本報資料照片
今明兩天東半部、恆春半島及高屏一帶有局部短暫陣雨，中午過後台中以南有熱對流發展帶來局部雷雨機會，部分地區雨勢比較大。本報資料照片

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，摩羯颱風進入南海後因良好環境及高海溫條件支持，強度增強，已到強烈颱風邊緣，不排除達強颱門檻，明後天將趨向海南島至廣東西部以及廣西、越南北部等地，威脅極大，外圍環流強風大雨將影響港澳地區天氣，有可能要發8號熱帶氣旋警告訊號，提醒前往上述區域民眾注意，不論是航班或當地活動都很有機會受影響。

台灣持續受摩羯颱風外圍帶來偏東到東南風影響，吳聖宇指出，今明兩天天氣類似，迎風面東半部、恆春半島及高屏一帶有局部短暫陣雨，中午過後台中以南有熱對流發展帶來局部雷雨機會，部分地區雨勢比較大。

台中以北天氣比較穩定，山區可能有熱對流降雨。白天各地溫度偏高，氣象署持續發布高溫燈號，不少地方有36度或以上高溫發生機會，尤其西北部桃園、新竹一帶受到下沉增溫作用影響，溫度可能會特別高。

吳聖宇說，周末(7-8日)摩羯颱風趨向越南北部逐漸離開，但台灣仍在低壓帶範圍內，大氣狀態不穩定，白天配合熱力作用，熱對流發展帶來雷雨機會高，可能出現局部大雷雨。溫度也是持續炎熱，整體高溫略為下降，各地高溫還是會達33-35度，局部地區有36度或以上高溫機會。

後續是否會有新的熱帶低壓或颱風生成? 吳聖宇指出，昨天下午日本東南方海面有新的熱帶低壓 (TD-13) 出現，不過位置偏北，發展條件比較不理想，預估未來很快北上遠離，發展為颱風機會較低。

但要留意琉球東南方海面區域，吳聖宇指出，目前是季風低壓槽向東延伸部分，西南季風伸入到西北太平洋面，配合太平洋高壓的偏東風，適合熱帶擾動發展，未來2-3天可能逐漸會有新的擾動系統發展，並順著太平洋高壓引導向西靠近台灣，不排除下周前半期間(9-11日)經過台灣附近。不過目前預報模式不太看好發展強度，呈現較為偏弱的預測，還需再觀察實際發展變化情況。

颱風 高溫

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