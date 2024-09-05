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大雨要來了！賈新興：周六台南以南較大雨勢且下比較久

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，周六及周日各地午後雷陣雨明顯，周六台南以南有局部較大雨勢且降雨時間長。聯合報系資料照
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，周六及周日各地午後雷陣雨明顯，周六台南以南有局部較大雨勢且降雨時間長。聯合報系資料照

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，今天到明天台中以北天氣相對穩定，高溫炎熱；周六及周日各地午後雷陣雨明顯，周六台南以南有局部較大雨勢且降雨時間長。

颱風方面，賈新興指出，綜合研判魔羯颱風以朝海南島方向移動的機率高，第13號熱帶性低氣壓發展成颱風的機率偏低。但7日至8日琉球群島東南方有熱帶性低氣壓發展的趨勢，需關注後續的動態。另外，觀察9日至10日，菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓或第12號颱風麗琵發展的趨勢。

賈新興指出，6日至7日花東及恆春半島有局部陣雨，6日午後苗栗以南及花東有局部短暫陣雨；7日午後各地有局部短暫雷陣雨。8日恆春半島仍有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

9日基隆北海岸至宜蘭有局部短暫陣雨，午後苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨。10日受低壓影響，苗栗以北及宜花有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。11日午後桃園以南及花東有局部短暫陣雨。

賈新興指出，12日恆春半島有零星短暫陣雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。13日基隆至東北角及宜花有局部短暫陣雨，午後苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨。14日恆春半島有零星短暫陣雨，午後新竹以南有局部短暫陣雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

恆春 賈新興 颱風

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