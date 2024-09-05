摩羯將增為強颱襲海南兩廣 吳德榮曝下周颱風發展機會

有關颱風動態，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(5日)晨2時中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第11號中颱摩羯即將增強為強烈颱風，明通過雷州半島前、達最強(近中心平均風速55米/秒)，將為今年最強颱風，嚴重威脅廣東、海南島及廣西一帶，對台灣無直接影響。

至於最新(4日20時)歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，下周二(10日)20時在台灣北部的擾動較弱、以低壓或熱帶低壓的機率較高，關島西南方則有較佳的條件、發展為颱風的機率高；美國模式所模擬的位置、強度則不盡相同。未來的動向，由於大氣環境複雜，模式模擬亦不相同、且持續調整中，應繼續觀察。

吳德榮說，今日摩羯外圍水氣增多，東半部及南部有局部陣雨，大台北東側偶零星飄雨，午後中南部近山區有局部雷陣雨。因摩羯外圍及過山的沉降作用、西半部晴朗偏熱，桃園至嘉義最高氣溫達37、38度。

今日各地區氣溫為北部25至38度、中部25至37度、南部25至36度、東部24至35度。