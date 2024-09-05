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燒烤店遭爆拿回收雞湯上桌 業者出面駁斥

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市衛生局前往燒烤店稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局前往燒烤店稽查。圖／衛生局提供

一名網友在Threads爆料，指高雄某燒烤店的雞湯，上一桌沒喝完，會繼續留給下一桌喝，還可能是隔夜的雞湯，想到雞湯可能被客人吐口水，就完全不想去吃，還說雞湯成本沒有高，以為都會換一壺新湯，引發食安疑慮；店家出面澄清，湯壺是加蓋密封，衛生沒問題，當天沒喝完的雞湯也絕不會放隔夜。衛生局也派人前往店家稽查，飭令業者限期2天改善。

當事燒肉店長林士翔表示，雞湯每天都是早上會現煮，煮好後會從廚房做調味，然後送下來，晚上的話，就算留了很多湯底，也都是當天全部倒掉，放隔夜或過兩三小時，它味道就會變酸掉；接下來也會在雞湯壺上貼貼紙，避免蓋子被客人打開，如果蓋子被打開，就會整壺倒掉，避免衛生疑慮。

衛生局昨日派員依食品良好衛生規範準則現場查察，該店盛裝湯品供作加湯用的壺具雖加蓋密合，非屬高風險，惟未妥適管理，已要求立即改善，另查出餐區與回收餐具區未設置明確區隔，有交叉汙染之虞，飭令業者限期2天內改善，屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

廚房 衛生局

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