搶救轉移性HER2乳癌病友 眾多癌友盼能活到用新藥

台灣25%乳癌病友為HER2陽性，因HER2基因過度表現，導致癌細胞快速分裂增生，以致具有高復發、高轉移及高死亡風險的特性，如轉移至遠端器官，則無法治癒。病友團體認為，明明已有有效延長存活率的抗癌藥物，但健保給付時程緩慢，且不夠全面，這正是乳癌死亡率遲遲無法降低的主因之一。

60多歲娟娟久咳未癒，咳到無法入眠，至胸腔科檢查，竟為乳癌，且癌細胞已轉移至淋巴、肺部、胸腔隔膜，退休後已無收入，只剩老本，今年4月起，依照健保給付順序用藥，但她為HER2陽性轉移，復發性極高，醫師要她有心理準備，結束6個月標準療程後，恐面臨復發悲劇。

娟娟得知歐美國家早已將新一代ADC藥物作為HER2陽性轉移患者的標準治療用藥，但醫師表示，國內健保給付速度遲緩，跟不上國際治療指引，大部分患者無力自費用藥。不過，學佛多年，娟娟仍抱持著希望，希望身體撐下去，在自己還活著時，有機會使用新藥。

「對於轉移性HER2陽性乳癌的病人來說，時間是生命的關鍵！」中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，健保目前雖然有給付晚期乳癌第一線藥物雙標靶和第二線藥物，但這兩種都有給付上限，治療不完全，死亡率相對就無法下降。

國際NCCN治療指引建議，HER2陽性轉移性乳癌第二線的優先治療選擇為新一代的ADC藥物，而台灣乳房醫學會2022年發表HER2陽性轉移性乳癌治療共識指引，也將此藥物列為第二線治療首選，許多乳癌姊妹期盼健保能夠儘速給付，讓她們有機會活得更好、更久。

台灣癌症基金會執行長、林口長庚血液腫瘤科系主任張文震表示，「2030年癌症死亡率減少三分之一目標」為總統賴清德「健康台灣」重要政見，為此，規劃百億癌症新藥基金及其他重要措施，醫界樂見政府重視癌友治療權益。但希望擬定給付政策時，多與相關學會、病友團體溝通，加快新藥審核及納入健保的速度，並以公權力介入，讓癌症新藥價格更為合理，這才是人民之福。

張文震提出「合理化癌症醫學」概念，他表示，癌症患者獲得妥善醫療照護，這屬於基本人權，也是社會大眾的共同需求，政府在擬定相關給付政策時，應讓醫界、病友參與，其終極目標就是改善癌友的生活品質，並延長無疾病存活期。

張文震指出，受限於總額制度，台灣健保常成為「截肢式」給付，嚴格限制適用範圍，乳癌用藥也是如此。希望百億基金上路後，健保給付能夠跟得歐美治療指引，讓昂貴癌症用藥不再是癌友眼中的「奢侈品」，而是續命的必需品。