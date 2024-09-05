張榮發基金會藝術季 首見辯論賽

「二○二四第三屆張榮發基金會藝術季」啟動，由長榮交響樂團擔綱首場開幕演出，包含音樂會、講座、街舞、電影、走讀、博物館參觀等長達三個月、逾二十檔多元活動，今年更首度推出「思辨講座暨辯論表演賽」，探討ＡＩ對人類的影響。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，日常生活中無處不美學、不藝術，只要有心，就能領略到藝術的美好。今年藝術季有超過二十檔的演出，在年齡寬度上兼顧各階層，在節目廣度上講求各類型並蓄，希望能喚醒民眾「以感官為指南，抵達美之所在。」

今年張榮發基金會藝術季活動，包括十月二十九日長榮交響樂團在台北國際會議中心演出古典樂專場，並與知名小提琴家林品任合作。知名樂評作家馬世芳也將主講「那些歌教我們的事」，講座後由古典吉他演奏家李名徽帶來樂曲。

另外，美學大師蔣勳繼去年講述梵谷後，今年將以《金剛經》為題；建築師李清志則導覽世界鐵道之旅，介紹各國車站、列車；散文名家簡媜以文學眼光探討老年課題；台灣第一個考取國際執照的攀樹師翁恒斌，將介紹識攀樹的樂趣；資深文史工作者朱瑞徵則細說台北百年故事。

張榮發基金會也說，今年首度推出「思辨講座暨辯論表演賽」，資深媒體人陳俍任也受邀在校園專場講述新媒體素養。另將在華山園區舉辦「魔法阿媽」特映場、雙北高校生演出街舞秀及「娛人時代」搞笑漫才等活動。