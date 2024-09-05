見證西周盛世 獻侯鼎指定國寶

文化部公告故宮典藏的「西周早期獻侯鼎」指定為國寶，是第八件指定為國寶的青銅器。此鼎為西周早期典型三足鬲鼎樣式，器中銘文明確提及「成王」。周成王在周公的輔政下制定禮樂，「夢周公」一詞便跟周成王有關。此詞出於論語「甚矣吾衰也。久矣吾不復夢見周公。」孔子表示在夢中見到周公，暗喻想恢復西周禮樂制度的理想。周成王與之後繼位的康王合稱「成康之治」，奠定西周強盛的基礎。

文化部的指定理由指出，「西周早期獻侯鼎」為西周早期典型三足鬲鼎樣式，浮雕獸面紋飾莊重。器內壁的銘文記錄西周成王舉行祭祀活動，獻侯獲得賞賜而鑄造此器。銘文明確提及「成王」，並記錄重要人名和族徽，是見證西周禮樂興盛的重要材料。此器為瀋陽故宮舊藏，曾在民初多本青銅器參考書中出現，可說是傳世名器。

此次還有廿六件故宮珍藏器物指定為重要古物。康熙送給雍正的「松花石蒼龍教子硯」，以蒼龍教子為裝飾題材，具有特殊傳承意義。指定理由指出，此硯雕工精巧，以深浮雕鏤刻蒼龍，刀法讓蛟龍彷彿將從硯石中脫身而出，氣勢磅礡，展現雄壯威武的皇家氣勢。這是為康熙皇帝賜給四皇子胤禛（後繼位為雍正皇帝）的「父親的禮物」，以蒼龍自喻，展現皇家的氣勢與教誨。

除了雕工，「松花石蒼龍教子硯」採用的松花石也具歷史意義。松花石產於東北滿族的故鄉，原本多用作磨刀石，康熙時代才提升為硯石。康熙並賦詩「製硯說」，賦予松花硯崇高地位，認為此一故鄉盛產的材質，製成的松花石硯更勝於當時最頂級的端硯。在康熙的加持之下，松花石從民間的磨刀石搖身一變，走進宮廷變成國寶。