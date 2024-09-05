衛福部修正社救法 放寬照顧弱勢獲共識

衛福部昨天下午召開「社會救助法部分條文修法草案」研商會議，最後在「放寬擴大照顧弱勢」取得共識，並規畫強化社、勞政聯合就業促進服務及輔導就業，希望脫貧自立。草案另增訂實物給付專章，提供經濟不利處境民眾或家庭日常生活物資協助；中低收入兒少就學期間打工兼職收入及畢業後至次年底工作收入所得，不納入家庭收入計算。

該草案於今年四月預告時，遭民團批評為「微調版本」，缺點眾多，包括，維持了造成貧窮黑數的「虛擬收入」，及限制戶籍地申請資格等，因此，在會議前，多個團體至衛福部門口抗議。

人民民主黨專員許雅婷說，修正草案忽略廣大的貧窮黑數，迴避修法討論的核心，讓目前需救助的二○○多萬人權益受損，無法提升生活品質，且衛福部昨召開研商會議，一開始並未邀請不同意見的民間團體，直到聽聞抗議活動，才同意開放出席。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，這次會議針對是否取消虛擬收入制、街友服務、居住地申請及撥付補助、家庭財產及應計人口認定範圍等議題，再次討論，約六十個單位、一○○人參加。

與會人士在放寬擴大照顧弱勢上取得共識，並規畫強化社、勞政聯合就業促進服務及輔導就業脫貧自立。

楊雅嵐指出，草案將鬆綁人籍合一才能申請等規定，另依各地標準訂定最低生活費、放寬工作能力認定及家庭財產計算範圍，另增列五十五至六十歲、二度就業婦女、長期失業者、更生人、街友等就業不利處境者，設計工作收入多元折算機制等。

此外，為協助街友，明訂地方政府機關權責分工，積極結合各項資源，協助街友居住、醫療、就業等多元自立服務。