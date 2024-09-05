鎖定企業商機 池上推減碳遊程

近年低碳、永續旅遊逐漸成趨勢，台灣觀光創新協會攜手台東縣池上鄉推出「稻池一遊池上減碳小旅行二日」與「稻池一遊池上生態在地農食減碳三日」等兩條遊程，均已取得國際機構黃金標準（Gold Standard）所核發減碳證明。昨日起開放旅行業者販售，企業主及旅客參加旅遊，即可取得減碳認證，鎖定企業獎勵旅遊。

「排碳有價」時代來臨，企業為履行社會責任、回應投資者、消費者對企業ＥＳＧ表現的期望，每年提出永續報告書揭露企業在永續治理作為。觀光旅遊業看準商機，陸續著手減碳、低碳等遊程，吸引企業用於獎勵旅遊，加深企業永續環境目標。

台灣觀光創新協會昨舉辦「黃金標準國際減碳認證旅遊行程記者會」，公布「稻池一遊池上減碳小旅行二日」與「稻池一遊池上生態在地農食減碳三日」兩條遊程。台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，二日遊行程每人碳足跡一○三公斤、三日遊行程是一二三公斤，參加者可申請抵銷，並取得國際認證，目前已有在台德、法商表達支持，未來希望推廣到全國。

台東縣池上鄉長林建宏表示，○四○三花蓮地震後，台東觀光旅遊連帶衰退四至五成，低碳旅遊已成新的推廣模式，此次兩條遊程以火車加上電動輔助自行車取代遊覽車，並選擇在地食材，及環保永續的住宿點，交由台東大學理工學院產業物聯網大數據研究中心負責碳排放查核，計算出旅客碳排量。

國際碳權開發商禾豐碳中和有限公司總監薛新祐表示，此次池上鄉取得的黃金標準註銷證明可用在國際供應鏈減碳量與ＥＳＧ報告中，甚至可將低碳旅遊註銷認證客製化，吸引更多國內外旅客在台灣旅遊低碳認證化。