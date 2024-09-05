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招手國際旅客／學者：若未對準行銷 代言效果有限

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部昨召開日本市場台灣觀光代言人媒體見面會，首度公布邀請日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人。記者胡瑞玲／攝影
交通部昨召開日本市場台灣觀光代言人媒體見面會，首度公布邀請日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人。記者胡瑞玲／攝影

為吸引國際旅客，觀光署積極在主要觀光市場尋找代言人宣傳，但高餐觀光研究所教授劉喜臨表示，代言人在宣傳上雖有一定效果，但如果沒有對準行銷對象，且後續缺乏持續的推廣及促銷，就算請再多代言人，整體行銷效果不見得更好。

劉喜臨表示，觀光市場除宣傳行銷，還有推廣跟促量等策略，邀請代言人、戶外廣告等屬於宣傳手段，推廣則是要在現地直接對日本當地民眾宣傳台灣的特殊性、產品及觀光旅遊內容；促銷部分，像是先前推廣的自由行旅客來台可抽五千元悠遊卡費用等誘因。

劉喜臨強調，市場管理很多部分需要加乘，以代言人作為基調，串聯其他推廣及促銷策略，達到整合行銷的概念，若代言人僅是拍攝宣傳影片及海報，沒有再其他推廣促銷，宣傳效果恐較弱。

以日本為例，過去行銷對象是對準年輕的女性上班族，講求假日休閒、紓壓等概念，再以這樣的設定去日本本地找代言人，不過，這次代言人妻夫木聰應該是對準了中年家庭主婦，除非觀光署長在行銷策略上有改變，否則宣傳效果恐怕減弱。

觀光署國際組長黃易成解釋，這次市場調查分析發現，來台日本旅客仍為女性居多，但付錢的多為男性，在綜合考量下，而邀請妻夫木聰作為代言人，另想加強四十歲以上的男女遊客；在推廣促銷方面，與日本當地旅遊業者合作，推出十月來台放天燈，以及航空業者各式優惠專案，希望提高第四季來台旅遊人次。

日本 觀光署

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