招手國際旅客／學者：若未對準行銷 代言效果有限

為吸引國際旅客，觀光署積極在主要觀光市場尋找代言人宣傳，但高餐觀光研究所教授劉喜臨表示，代言人在宣傳上雖有一定效果，但如果沒有對準行銷對象，且後續缺乏持續的推廣及促銷，就算請再多代言人，整體行銷效果不見得更好。

劉喜臨表示，觀光市場除宣傳行銷，還有推廣跟促量等策略，邀請代言人、戶外廣告等屬於宣傳手段，推廣則是要在現地直接對日本當地民眾宣傳台灣的特殊性、產品及觀光旅遊內容；促銷部分，像是先前推廣的自由行旅客來台可抽五千元悠遊卡費用等誘因。

劉喜臨強調，市場管理很多部分需要加乘，以代言人作為基調，串聯其他推廣及促銷策略，達到整合行銷的概念，若代言人僅是拍攝宣傳影片及海報，沒有再其他推廣促銷，宣傳效果恐較弱。

以日本為例，過去行銷對象是對準年輕的女性上班族，講求假日休閒、紓壓等概念，再以這樣的設定去日本本地找代言人，不過，這次代言人妻夫木聰應該是對準了中年家庭主婦，除非觀光署長在行銷策略上有改變，否則宣傳效果恐怕減弱。

觀光署國際組長黃易成解釋，這次市場調查分析發現，來台日本旅客仍為女性居多，但付錢的多為男性，在綜合考量下，而邀請妻夫木聰作為代言人，另想加強四十歲以上的男女遊客；在推廣促銷方面，與日本當地旅遊業者合作，推出十月來台放天燈，以及航空業者各式優惠專案，希望提高第四季來台旅遊人次。