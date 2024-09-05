至今僅500萬人次 千萬國際旅客恐破功

交通部陸續針對台灣幾個重要觀光市場邀請代言人宣傳，昨天公布對日台灣觀光形象代言人為日本國民男神妻夫木聰，盼透過代言人宣傳及促銷策略，達到日本旅客來台破二百萬人次目標，截至八月日本旅客約八十萬人次，位居最大來客國。但今年迄今來台國際客僅五百萬多人次，到年底恐仍無法達成一千萬人次目標。

妻夫木聰出席記者會時表示，「自己都不知道來台灣幾次了，沒想到有機會擔任代言人，非常榮幸。不論是已經來過或是第一次來台灣的日本人，我都希望能向他們傳達台灣的魅力。」

至於最喜歡台灣的哪部分？妻夫木聰開心回答：「我最喜歡的是台灣的人！不論我來幾次台灣，大家都非常溫暖地歡迎我。」旅行時候最在意吃，而台灣有太多美食，吃到有點擔心變胖。

為拍攝觀光廣告，妻夫木聰來台六天五夜，足跡踏遍台灣各地，體驗日月潭水上活動、阿里山採茶品茗、宜蘭釣蝦、品嚐台式朝市早餐，印象最深刻地點為阿里山，他說，「一直都想造訪阿里山，終於有機會去那邊體驗採茶、製茶，最後也品茗，味道非常好喝。」

觀光署長周永暉表示，受到颱風、地震影響，加上匯率關係，日本旅客來台人次自四月起明顯縮減。但日本為台灣重中之重的觀光旅遊市場，考量日本遊客喜愛煙火、運動，因此推出組合行程，像是日月潭煙火、阿里山鐵路，並結合台灣觀光品牌三點○及米其林，日本旅客關注的太魯閣景點，預計年底長春池可局部開放。

根據統計，今年一至五月韓國來台旅客破四十五萬人次，位居來台旅客的第三大客源國，觀光署今年八月十六日公布南韓地區台灣觀光代言人為知名偶像團體Super Junior成員圭賢。馬來西亞來台旅客廿萬人次，比去年同期成長百分之廿，由於馬來西亞約有七成以上人口為穆斯林，因此，交通部積極營造穆斯林友善環境，目前已有四百家餐廳、旅館獲得穆斯林友善認證。