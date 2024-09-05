健康你我他／9旬父難植牙 肉鬆磨粉拌稀飯

平常照顧90多歲的高齡老父，看著牙口不好的他，常為「吃」而煩惱，準備三餐不但煞費周章，也用盡心思。

老父嗜好甜食，早餐通常是蛋糕輕食，入口鬆軟可化；午餐是細麵煮到軟爛，卻因僅剩的牙齒已無法咬斷麵條，還要再裁剪成小段才易於進食；至於晚餐的稀飯，則另拌蔬菜、胡蘿蔔和肉鬆，當然也要切細切碎，讓他細嚼慢嚥。即使是較為細屑的肉鬆，仍須再以陶瓷杵砵研磨成粉狀，否則疲敝的牙口還是礙難吞食。

最常吃的水果是香蕉和木瓜。熟成的香蕉放到皮色轉黑，將爛未爛，一咬就斷，是老父的最愛；木瓜則是熟透後削掉外層薄面，留下內層較為軟爛的瓜瓤食用。而入口易溶的巧克力，是他補充熱量的零食。至於蛋白質主要來源的奶粉，也選用添加纖維配方的品款，有助於每日排便順暢。

記得去年中秋節，親友送來外觀可口的月餅，讓老父不禁食指大動，孰料才咬一口，有顆牙齒應聲掉落，最後只能望著美食興嘆。其實，老父也曾動念植牙，但年歲已高，牙齦萎縮，顧慮到手術的風險與預後，不得不選擇放棄，依舊是那幾樣軟爛食物輪流著吃。

老父健康檢查數據大抵正常，唯有輕微貧血，這跟他牙口不好密切相關。倘若不想像老父那樣，牙齒有恙，即應尋醫診治，以免步入高齡之後，健康和生活品質都受影響。