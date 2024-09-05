心導管手術之後 需要吃一輩子的藥嗎？

心臟內科的門診，大多是因為反覆胸悶懷疑心肌缺氧，需要做心導管檢查的病人。現今心導管技術是微創傷口的檢查，但是仍有病友因種種的原因而出現排斥。其中常見的擔心是：「心導管手術之後，就需要吃一輩子的藥嗎？」

一般心導管檢查後，若血管有狹窄但嚴重程度還不需要放支架，會建議使用單一抗血小板藥物「預防」心肌梗塞。標準抗血小板藥物是阿斯匹靈，如果擔心副作用的話，也可考慮用藥效較輕的待匹力達。因為是預防用藥，日後做侵入檢查如開刀、切片時，可隨時停用藥物。

冠狀動脈若有嚴重狹窄，接受心導管支架手術後，必須使用雙重抗血小板藥物「治療」，治療時間標準為6個月，心肌梗塞患者則需延長為12個月，之後改成單一抗血小板藥物治療即可。接受過心導管支架手術病人，服用單一抗血小板藥物，可降低心肌梗塞和支架血栓風險，治療指引建議長期使用，但若有個別狀況，諮詢醫師後可視情況調整。

其他心血管相關藥物，包括冠狀動脈血管擴張劑，可治療細小病變而不適合放支架的血管；膽固醇、高血壓、糖尿病和心臟衰竭藥物等，則依患者個別病況進行動態調整，而非需要長期固定使用。

心導管檢查為了是找出血管嚴重狹窄但未接受妥善治療的高風險病人。嚴重的血管狹窄，藥物治療效果非常有限，若未及早進行心導管治療，會增加心肌梗塞和心臟衰竭的風險。

「匿病不醫」是部分心臟科門診病人不願意接受檢查的心態。因擔心檢查後「可能」要吃藥，而不願意接受檢查。如果心臟疾病到病況嚴重時才願意面對，到時可能就得吃一輩子的藥了。