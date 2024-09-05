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長輩陷入憂鬱 小心更容易失智

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
與一般老年人相比，老年憂鬱症患者更容易失智；家人需要留意長輩的情緒變化或是生活習慣改變等警訊。圖／本報資料照片
與一般老年人相比，老年憂鬱症患者更容易失智；家人需要留意長輩的情緒變化或是生活習慣改變等警訊。圖／本報資料照片

上了年紀，常抱怨身體疼痛、心情煩悶、看什麼都不順眼、做任何事也不感興趣，恐是「老年憂鬱症」的警訊。美國JAMA Network Open的最新研究指出，憂鬱症狀與老年人的記憶力衰退有高度關聯。專家提醒，老年憂鬱症易造成假性失智，常讓長輩對於健忘感到不安，陷入鬱鬱寡歡的負面情緒，若錯過關鍵治療期，最後可能會真的失智。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，民眾對於老年憂鬱症缺乏正確識能、病識感不足，以為是正常老化現象，以致高齡者就醫率不高，子女也沒有危機意識。因此，台灣年長者的自殺率是所有年齡層最高，且有年紀愈大、自殺死亡率愈高的趨勢。

葉雅馨提醒，家中有年長者，可多留意長輩的生活狀況，是否吃過多或過少、嗜睡或睡得少、對原來喜歡做的事情提不起勁，這些狀況與長輩過去表現相較是否有差異。雖然長輩生理活動會隨著年齡改變，在睡眠、食量及活動量漸漸減少，但如果是憂鬱症或疾病而導致，應該在2周到1個月左右會明顯察覺。

中山醫學大學醫學研究所暨醫學系兼任教授賴德仁指出，人類在應對壓力時會分泌皮質醇，適量分泌對身體有益，但若持續分泌過量恐會傷害大腦，造成海馬迴、前額葉萎縮，進而影響記憶，未來較容易有失智的風險。

賴德仁表示，與一般老年人相比，老年憂鬱症患者更容易失智，醫師須特別留意兩者的不同症狀。老年憂鬱常被誤認為是正常老化現象，但老年憂鬱症患者自殺率高，會導致原來的身體疾病更惡化，且併發的認知功能障礙會導致失智症

葉雅馨提醒，有效的干預措施有助減緩記憶力衰退，長者不妨多安排打麻將、唱歌等有互動的活動，避免長期坐著或看電視、追劇，這些久坐無人際溝通的模式無法增加反應度及腦部記憶，對減緩失智與憂鬱症沒有助益。

失智症v.s老年憂鬱症 表／記者廖靜清整理
失智症v.s老年憂鬱症 表／記者廖靜清整理

失智症 憂鬱症 長輩

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