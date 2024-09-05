長輩陷入憂鬱 小心更容易失智

上了年紀，常抱怨身體疼痛、心情煩悶、看什麼都不順眼、做任何事也不感興趣，恐是「老年憂鬱症」的警訊。美國JAMA Network Open的最新研究指出，憂鬱症狀與老年人的記憶力衰退有高度關聯。專家提醒，老年憂鬱症易造成假性失智，常讓長輩對於健忘感到不安，陷入鬱鬱寡歡的負面情緒，若錯過關鍵治療期，最後可能會真的失智。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，民眾對於老年憂鬱症缺乏正確識能、病識感不足，以為是正常老化現象，以致高齡者就醫率不高，子女也沒有危機意識。因此，台灣年長者的自殺率是所有年齡層最高，且有年紀愈大、自殺死亡率愈高的趨勢。

葉雅馨提醒，家中有年長者，可多留意長輩的生活狀況，是否吃過多或過少、嗜睡或睡得少、對原來喜歡做的事情提不起勁，這些狀況與長輩過去表現相較是否有差異。雖然長輩生理活動會隨著年齡改變，在睡眠、食量及活動量漸漸減少，但如果是憂鬱症或疾病而導致，應該在2周到1個月左右會明顯察覺。

中山醫學大學醫學研究所暨醫學系兼任教授賴德仁指出，人類在應對壓力時會分泌皮質醇，適量分泌對身體有益，但若持續分泌過量恐會傷害大腦，造成海馬迴、前額葉萎縮，進而影響記憶，未來較容易有失智的風險。

賴德仁表示，與一般老年人相比，老年憂鬱症患者更容易失智，醫師須特別留意兩者的不同症狀。老年憂鬱常被誤認為是正常老化現象，但老年憂鬱症患者自殺率高，會導致原來的身體疾病更惡化，且併發的認知功能障礙會導致失智症。