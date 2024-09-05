健康主題館／眼皮跳到無法開車 她罹罕見半面痙攣

● 眼皮頻跳以為是太累 3年內抽搐延伸半張臉

● 半面痙攣好發於女性 過於緊張恐加劇症狀

● 手術能治癒半面痙攣 手術後再復發機率低

年近6旬的阿珍，5年前開始，她的右眼周圍常會出現「陣發性抽動」，因為不會疼痛，初期以為是太累導致，但最近一兩年症狀愈來愈嚴重，不自主抽動的部位從右眼開始延伸到右半臉，甚至到頸部。由於工作時常需要開車，有時眼睛因抽動不自主閉眼，讓她擔心出車禍而不太敢開車，也因自卑不敢外出，社交生活出現困擾，就醫檢查發現，竟罹患罕見的「半面痙攣」。

台北醫學大學附設醫院神經外科主治醫師鄒易學表示，半面痙攣屬於相當罕見的疾病，盛行率約為每十萬名女性會有14.5人罹病；男性約為每十萬人僅有7.4人罹病。半面痙攣較常發生在中年或老年女性身上，醫界認為發生半面痙攣是因為後循環血管壓迫到顏面神經，引起的單側臉部肌肉呈現不規則的收縮反應。

易被關注 困擾社交生活

半面痙攣典型的病程，是下眼瞼眼輪匝肌先開始抽搐，逐漸發展到整個眼瞼，再向下拓展到嘴唇的口輪匝肌，以及頰骨部位的腮肌，症狀會因為患者心理狀態呈現緊張、有壓力，導致身體過於疲倦等因素而加劇。發生半面痙攣的部位，通常在單側半邊的面部，同時兩側都發生痙攣的患者，極為罕見。

鄒易學指出，半面痙攣並不會致命，但患者面部會時常不自主抽動，容易被周遭的人關心，有些人會因此而自卑，漸漸不願出席社交場合，進而出現社交退縮現象；患者也因為無法控制面部肌肉抽搐的時間，偶爾會遇到長時間無法睜眼的症狀，也可能因此造成閱讀困難、視差，甚至駕駛車輛時可能因為視力受到影響，增加發生車禍意外的機率。

鄒易學表示，目前唯一能「治癒」半面痙攣的方式，只能開刀動手術。透過顯微血管減壓手術，可以將壓迫顏面神經的血管隔開，而不再壓迫，達到症狀緩解，治癒率可達九成，手術難度高，手術中需要神經生理監測，協助引導手術進行。此手術不只運用在治療半面痙攣的患者，其餘腦內神經壓迫引起的疾病，也可以採取顯微血管減壓手術治療，台灣發展顯微血管減壓手術的技術現在已相當成熟。

藥物治療 效果不如手術

除了手術治療半面痙攣外，鄒易學說，藥物也能給予協助，但治療效果就不如手術，可用的藥物包含抗癲癇藥物、肌肉鬆弛劑等，或是嘗試注射肉毒桿菌素，使皮下的肌肉得到放鬆。肉毒桿菌素雖然可以達到放鬆的效果，但也可能會使肌肉無法有效收縮，且大約3個月後藥效會逐漸減弱及消失，需要重複注射，易產生藥物耐受性。

阿珍因疾病已經影響到生活，特別是她必須要時常開車，疾病也影響到她的工作表現，因此選擇顯微血管減壓手術治療。鄒易學表示，經顯微血管減壓手術治療後，再次復發的機率低，如果初期嘗試用藥物治療，但藥物效果不彰者，也建議可以採取手術治療。