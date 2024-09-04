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港區航行吧！台中港舶來品商圈聯手紙箱王打造舊回憶

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
裝置藝術的構想源於港區最常見的貨櫃集裝木箱，上方有數位水手人物。記者宋健生／攝影
裝置藝術的構想源於港區最常見的貨櫃集裝木箱，上方有數位水手人物。記者宋健生／攝影

台中港舶來品商圈4日下午舉行「港區航行吧！」紙箱裝置藝術發表會，這次特地與紙箱王合作，製作擁有台中港區特色的全新造景，讓更多人可以來此，更加了解舶來品商圈的故事。

創作團隊表示，其裝置藝術的構想源於港區最常見的貨櫃集裝木箱，上方有數位水手人物，手持代表台中港舶來品商圈的特色產業商品，並融入當地故事，讓民眾了解台中港舶來品商圈，以前就是靠著由船員環遊世界帶回來的舶來品，促進當地的商業貿易。

這些船員帶回國外各式各樣的商品提供給店家，店家再販售給民眾，形成了最初的台中港舶來品商圈。

在當時國際貿易不風行的年代，全盛時期商圈店家數甚至高達300多間；極具歷史意義的裝置藝術，並使用可回收且不傷害環境的紙質材料製成，不但兼具涵義更具備低碳成效。

台中市台中港區經濟繁榮促進會理事長蔡秀足表示，舶來品商圈近年不斷力圖轉型，雖已沒有過往的萬人空巷，但透過特色活動的辦理，和陸陸續續商圈不斷的整理戶外公共空間，如去年貝殼廣場換裝破殼重生，再到今年的紙箱王戶外聯名裝置藝術落成，逐漸活絡舶來品商圈的發展，也希望大家能來台中港舶來品商圈逛逛消費。

台中港舶來品商圈舉行「港區航行吧！」紙箱裝置藝術發表會，吸引大批人潮到場。記者宋健生／攝影
台中港舶來品商圈舉行「港區航行吧！」紙箱裝置藝術發表會，吸引大批人潮到場。記者宋健生／攝影

低碳 台中市 水手 裝置藝術

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