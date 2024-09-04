港區航行吧！台中港舶來品商圈聯手紙箱王打造舊回憶

台中港舶來品商圈4日下午舉行「港區航行吧！」紙箱裝置藝術發表會，這次特地與紙箱王合作，製作擁有台中港區特色的全新造景，讓更多人可以來此，更加了解舶來品商圈的故事。

創作團隊表示，其裝置藝術的構想源於港區最常見的貨櫃集裝木箱，上方有數位水手人物，手持代表台中港舶來品商圈的特色產業商品，並融入當地故事，讓民眾了解台中港舶來品商圈，以前就是靠著由船員環遊世界帶回來的舶來品，促進當地的商業貿易。

這些船員帶回國外各式各樣的商品提供給店家，店家再販售給民眾，形成了最初的台中港舶來品商圈。

在當時國際貿易不風行的年代，全盛時期商圈店家數甚至高達300多間；極具歷史意義的裝置藝術，並使用可回收且不傷害環境的紙質材料製成，不但兼具涵義更具備低碳成效。