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衛福部修正社會救助法涵蓋4大主軸 各界初步認同2規劃方向

中央社／ 台北4日電
衛福部。聯合報系資料照
衛福部。聯合報系資料照

衛福部今天再度開會討論社會救助法修法相關議題，經2小時交鋒，尤其虛擬收入是否取消最受關注，初步皆認同放寬擴大照顧弱勢、強化社勞政合作助脫貧等規劃方向。

社會救助法是國民申請低收入戶、中低收入戶的法源，但距離上次修法已近10年，各界疾呼與時俱進。衛生福利部社會救助及社工司今年4月22日預告社會救助法修正草案，卻引來民團反彈聲浪，列出9大缺失呼籲重寫。

衛福部今天下午邀集民間團體、縣市政府、專家學者等，約60個單位、100人參加，會議歷經2小時激烈討論後暫告段落。

社工司副司長楊雅嵐晚間接受媒體電訪說明，這次會議主要目的是讓各界有交流跟對話機會，衛福部站在中央部會立場，後續將綜整與會者意見，希望力拚年底前，提出兼顧實務可行且符合公平客觀的修法草案；是否再次召開會議仍未定。

楊雅嵐指出，今天就預告草案內容意見分歧的議題，包括是否取消虛擬收入制度、街友服務、居住地申請及撥付補助、家庭財產及應計人口認定範圍等進行討論，了解彼此訴求，又以虛擬收入制度部分最受矚目。

衛福部表示，此次修法重點涵蓋4大主軸，第一「擴大照顧，扶助弱勢」，如鬆綁人籍合一才能申請規定、設計工作收入多元折算機制等；第二「多元措施，協助近貧」，包括增訂實物給付專章、結合各項資源協助街友多元自立服務等。

第三「社會投資，階段脫貧」，像是一定時間內的收入不納入家庭計算等；第四「行政簡化，齊一規定」，比方說由中央統一訂定申請規範，並針對特殊案件認定機制予以統一標準等。

衛福部指出，會中針對放寬擴大照顧弱勢良意，希望取得共識，就規劃強化社勞政聯合就業促進服務，以及輔導就業脫貧自立，並與勞動部討論具體合作機制，感謝會中多數團體皆表達認同此規劃方向。

衛福部重申，有關各界對社會救助法修法關注及提供建議，將在經濟安全、脫貧自立及社會投資核心思維下，持續研議兼顧簡政便民、公平客觀、擴大照顧弱勢、財政可負擔性的修法內容。

修法 機制 衛福部

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