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印尼青農來台實習經驗獲青睞 將到土耳其攻讀碩士

中央社／ 雅加達4日專電

印尼每年約有百名青年農民到台灣實習。來自印尼的謝芬娜自2022年前往在宜蘭的休閒農場和屏東的種苗公司實習近2年，學到豐富的農業知識，更憑藉台灣經驗獲得土耳其官方獎學金，9月底將赴土國攻讀碩士學位。

來自印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）的謝芬娜（Shelfina Indrayanti）2022年得知印尼農業部有赴台灣農漁牧場實習的計畫後就極力爭取，並成功取得實習機會。

謝芬娜同年底到宜蘭的休閒農場實習，6個月後轉到農友種苗公司位於屏東的農場實習，主要負責水果和蔬菜育苗工作。

今年23歲、畢業於哈山努丁大學（HasanuddinUniversity）的謝芬娜表示，她就學期間主攻植物育種專業，到台灣後學以致用，獲得很多寶貴的實戰經驗。

謝芬娜8月底剛結束實習返回印尼。她告訴中央社：「我在大學的時候就是學育種及培育幼苗，因此到台灣後，可以將所學應用在實務上，像是了解種子品質、播種方式、肥料運用和品種改良等。」

她表示，台灣人照顧植物相當細心，且持續尋找改良育種的方式，像是增加對抗病蟲害的能力，或如何使水果更為香甜，這些都是非常值得學習的地方。

謝芬娜說，在台灣的生活充滿快樂回憶。雇主對印尼實習生很好，像農場種的西瓜和蔬菜，都免費提供他們食用，他們常能到農場採收，帶回宿舍烹煮食用。

在台灣期間除了實習工作外，謝芬娜還趁休息時間專注於學術研究，研究登上兩份國際期刊。另外，她還憑藉台灣實習經驗申請到土耳其官方獎學金，9月底將赴土耳其阿卡德尼茲大學（Akdeniz University）攻讀農業碩士學位。

謝芬娜向中央社表示，參加土耳其獎學金徵選計畫時，面試評審對她在台灣的實習經驗印象深刻。她認為，國際經驗是她獲得獎學金的主因之一，希望未來除了憑藉農業知識創業，也能朝學術界發展，在印尼兼職教書。

謝芬娜提醒有意申請赴台實習的印尼青農，赴台灣前要具備農業知識，且要做好在海外生活的心理準備，才不會因身處異鄉，而過於寂寞感到難過。

她指出，赴台前要先了解自己的目標，到台灣是要獲得更多實務經驗，而不是單單為了賺錢而去。

駐印尼代表處秘書郭肇凱表示，印尼青年赴台灣農漁牧場實習，能結合所學和專業實務，未來返鄉後可以運用台灣經驗。

他指出，印尼相當重視育苗技術，台灣企業能與印尼擴大合作，培養更多專業的農業人才。

台灣與印尼政府於2019年簽署農業合作協議，開放印尼青農赴台實習，以促進雙邊農業人才交流與產業發展。目前每年約有100名印尼青農到台灣各地農漁牧場實習。

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