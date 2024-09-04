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同事、路人都在穿！服飾店瘋賣1單品 過來人激推：舒適又萬用

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名女網友在Dcard上發文分享，最近逛街發現每一間店都在賣罩衫，能搭配出不同風格。穿搭示意圖／聯合報系資料照
近日一名女網友在Dcard上發文分享，最近逛街發現每一間店都在賣罩衫，能搭配出不同風格。穿搭示意圖／聯合報系資料照

豔陽高照又不想曬黑，這是許多人會碰到的困擾！一名女網友在Dcard發文分享，最近逛街發現每一間店都在賣罩衫，不管是短版、長版、洞洞還是透膚的罩衫，幾乎到處都是，不論穿著如何，外面都要再配一件罩衫以示時髦，雖然覺得很好看，可是越是多人穿，越買不下去。

原PO接著補充，看到同事也陸陸續續在搭罩衫，認為自己更應該在意穿搭，上衣不該每次都只單穿T恤，但如果買下去，就要跟整街的人走同個風格，不喜歡自己變跟風仔，就產生了很矛盾的想法。

貼文一出，立刻引來眾多網友回應穿罩衫很棒，「我覺得罩衫很棒，可以穿小可愛，讓腋下通風，又不會露出肥肥手臂」、「我覺得罩衫很好看欸！有些人疊穿很有新意」、「夏天想遮手又很熱，穿罩衫至少還會透氣，又有安全感，超讚」、「這種衣服就是夏天萬用啊，例如我穿小可愛或無袖洋裝的話就會套這個」。

不過，也有網友表示不理解，「到現在都沒在穿這種罩衫」、「我比較佩服大家還會穿罩衫，我覺得很熱」、「我在家試穿就不行了，想脫掉」、「我一直都覺得這樣穿很醜」、「我真的覺得不是所有人穿都很漂亮，真的很看人，所以我都止步欣賞」。

此外，有大部分網友建議穿出自己的風格最實在，「覺得自己穿起來漂亮就買，不喜歡就不要買」、「氣質好的人白T配牛仔褲也很好看！不用為了跟風而購買，不如找到自己適合的穿搭」、「何必在意別人眼光？妳又不是為了跟風而穿」、「我就愛爆罩衫，看到好看的每年都會買買買，流行又怎樣、不流行又怎樣，我覺得搭起來超美又修飾就可以了」、「穿搭要自己喜歡才會有自信又快樂」、「事實上沒人在意自己穿什麼，妳愛怎麼穿就怎麼穿，如果有猶豫，一律建議不要買」。

Dcard 同事 安全感 換衣服

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