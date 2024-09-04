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京華城弊案燒不完！柯文哲無保請回被撤銷 醫師籲小草要做「這件事」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。記者林俊良／攝影
民眾黨主席柯文哲。記者林俊良／攝影

「京華城容積案」引發爭議，民眾黨主席、台北市前市長柯文哲，日前獲台北地方法院裁定無保請回，台灣高等法院今天傍晚撤銷原裁定、發回更裁，精神科醫師提醒，法律訴訟程序有一定進程，羈押與否不等於判決結果，應盡量維持規律的生活作息、避免過度投入，可以安排其他有興趣的活動，隔天再看新聞報導相關結果等。

柯文哲日前因京華城案，遭台北地檢署聲押禁見，台北地院2日凌晨裁定無保請回，檢方昨抗告，台灣高等法院今撤銷發回，支持者與社會大眾的心情，也跟著案件進度起起伏伏。

台灣精神醫學會副秘書長李俊宏說，其實不止政治場合，在名人、影星有狀況時，支持者也會跟著焦慮並帶入情緒，進而出現一些災難性思考，例如事情還沒到預期狀態，就先預設或設想最糟糕的情形，或認為「現在沒事，過段時間就會出什麼事」。

媒體報導、社群平台或支持者間的同溫層效應，也可能會將情緒再放大，李俊宏表示，有時候愈擔心、放不下，或愈關心整個事件的進度，情緒就愈容易受影響，一般民眾可能不太清楚，其實法律訴訟程序有一定進程，過去類似的司法案件，來來回回也很常見，羈押與否不等於判決結果，當天也很多人守候到深夜，隔天又要上班，多少會影響生活型態。

對於這類事件的自我因應，李俊宏給出三點建議，第一是「該做什麼就做什麼」，例如晚上本來該接送小孩、陪伴家人、準備隔天上班上課等，因為有時候會放大對事件的影響，或出現災難性思考，但這是無法控制的，提醒還是要盡量維持正常的生活常規。

第二，每個人受影響的程度、敏感性不盡相同，李俊宏表示，有些對政治較熱衷的民眾，如同時合併憂鬱、焦慮或心理脆弱狀態，心理層面的影響就會更大，可以適時休息，暫時把電視或網路社群通知關閉，畢竟需要一段時間緩和情緒，不要一直重複暴露增加情緒影響。

李俊宏接著提到，「人生除了政治以外還有很多事情」，透過社交或活動安排，讓自己跟沒討論政治的親朋好友，一起從事和政治不相關、自己有興趣的活動，例如今天晚上去看場電影，回來休息、隔天看結果，該睡覺就睡覺、該上班就上班，比較不會持續受到影響。

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