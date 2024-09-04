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代謝症候群5大危險因子 你中了幾項？6招秘訣破解肥胖

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
腰圍是代謝症候群的前哨站，女性腰圍不超過80公分，男性不超過90公分。示意圖／ingimage
腰圍是代謝症候群的前哨站，女性腰圍不超過80公分，男性不超過90公分。示意圖／ingimage

代謝症候群是現代人常見的健康問題，國人20至64歲的族群中，每10人就有2.5人有代謝症候群。患者常伴隨著高血糖、高血壓、高膽固醇，長久累積下來，大幅提高罹患心血管疾病、糖尿病的風險。9月7日起，國健署於北、中、南陸續舉辦「戰勝代謝症候群」闖關活動，有機會獲得1,500元數位禮券。

根據國健署2017至2020年「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，20歲至64歲的民眾，代謝症候群盛行率為24.8%，這群人未來罹患慢性疾病的風險比一般人高出2至6倍。代謝症候群被喻為「健康的隱形殺手」，長期將引發慢性疾病；其致病原因與飲食、生活習慣息息相關，積極管理是預防慢性疾病發生的關鍵。

代謝症候群由5項危險因子組成，包含3高（血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高）及2害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），符合3項異常者，即為代謝症候群。通常，腹部肥胖的人，跟代謝症候群的關係密切，因為脂肪堆在肚子、內臟，這位部位的脂肪容易分泌過多發炎因子。

國健署提供6招破解代謝症候群的方法，幫助民眾降低5項危險因子，包括：量血壓、量腰圍、均衡飲食、規律運動、遠離菸害、定期檢查。

正確量腰圍：於早晨空腹時自然站立，除去腰部覆蓋衣物，將腰圍尺繞過腹部中線(骨盆上緣至肋骨下緣的中線），維持正常呼吸，吐氣後量測腰圍數值。

722量血壓：建議18歲以上民眾每年至少1次722居家量血壓，連續7天（天天量）、每天2回（早晚量）、每回2次（隔一分鐘取平均值），監測血壓數值。

均衡飲食：跟著我的餐盤6口訣（每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙），均衡攝取六大類食物。

規律運動：建議每週至少150分鐘中度身體運動，如：健走、太極拳、游泳、騎腳踏車等，養成規律運動習慣。

戒菸撥63：採行4步驟戒菸（選定戒菸日、告知親友、瞭解困難、排除誘因），或撥打免費戒菸專線0800-636363尋求專業諮詢服務。

定期檢查：利用國民健康署提供40至64歲民眾每3年1次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，包含身體檢查（身高、體重、腰圍、血壓等）、尿液檢查（尿蛋白等）、血液生化檢查（血糖、血脂等）、B、C型肝炎篩檢、健康諮詢等，以早期發現及早治療。

另外，國健署舉辦「戰勝代謝症候群」活動，邀請民眾學習如何預防代謝症候群，只要闖關成功且填寫問卷，可獲得紀念禮物。活動期間拍照打卡並上傳至個人社群即可參加活動宣導大使競賽，按讚數前30名者可獲得1,500元等值數位禮券。9月7日於基隆，後續11月3日、11月10日分別在台中中央公園、台南新營體育場，詳情可上國民健康署臉書粉絲專頁。

國健署 戒菸 生活習慣 脂肪 膽固醇 運動

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