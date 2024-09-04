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竹科工程師吳欣翰寫西來安魂 探索人性、國族與乩身

中央社／ 台北4日電
竹科工程師、作家吳欣翰以小說「西來安魂」，入圍第6屆台灣歷史小說獎，近期出版。 翻攝照片／中央社
竹科工程師、作家吳欣翰以小說「西來安魂」，入圍第6屆台灣歷史小說獎，近期出版。 翻攝照片／中央社

西來庵事件曾被貼上「台灣義和團」標籤，竹科工程師、作家吳欣翰以小說「西來安魂」，探索人性與信仰、國族與親族、符法與乩身，作品入圍第6屆台灣歷史小說獎，並於近期出版。

根據遠流出版新書資訊，發生在1915年的西來庵事件又稱余清芳事件、噍吧哖事件、玉井事件，是日治中期由漢人主導的大規模武裝抗日事件，1980年代前認定為「台灣義和團」，一群盲目愚民受到宗教煽動貿然起義，被武力鎮壓，最終牽連無辜，導致大量死傷，但事實並非如此。

小說「西來安魂」描述一心改善台灣人生活的年輕警察官龜山，在偵察一起詐騙案過程中，受制於奉行高壓統治的長官而無法施展身手；起義事件爆發後，他被迫單槍匹馬面對洶湧危機，並嘗試避免雙方大規模死傷，內心充滿掙扎。

在另一時空裡，相隔55年的「牛磨後西來庵」新址，久違的王爺再次顯靈，欽點先輩將被冊封神明，一場民間盛事竟引來情治機關上門盤查，令主角正雄身陷險境。

吳欣翰在書中後記表示，他從小跟著家庭接觸道教宮廟和文化，透過乩童與神靈直接溝通；長大後幾次面對人生重大抉擇，一邊是自身理性的判斷與分析，一邊是神靈的預言與建議，心中經歷激烈掙扎，才意識到自己對「信仰」的依賴竟已如此之深。

吳欣翰說，西來庵事件常被譏為「台灣義和團」，最終被日軍武力鎮壓導致大量傷亡。但若大膽假設神靈真的存在，這故事可以怎樣解讀，而這群跟隨王爺旨意的義軍，是否也會和百年後的他一樣，面臨對信仰的疑問。

這些好奇讓吳欣翰決定以此事件作為骨幹，用信仰賦予其肉身，試著從多方角度詮釋這起影響台灣甚鉅的傳奇事件。

吳欣翰1989年生，明道中學、交大理工系所畢。身為竹科工程師，人生夢想是當導演，希望有朝一日將自己的創作搬上大銀幕，目前正著手書寫下一部歷史小說「苦杯」，深入探討基督長老教會對戰後台灣社會的影響。

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