又有熱帶低壓可能成颱！明水氣增加 降雨擴大時間點曝光
明天起受摩羯颱風外圍環流影響，水氣開始增多。中央氣象署預報員朱美霖表示，明天東南部及恆春半島有局部大雨，周五六降雨範圍擴大，尤其中南部需注意大雷雨；目前位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，成為颱風機率不高，但下周三需留意菲律賓東南邊可能有新的熱帶系統發展，較有機會成颱。
朱美霖表示，第13號熱帶性低氣壓，目前以時速26公里向北北西移動，未來路徑偏向北往東北的日粉東方海域移動，對台灣沒有影響，未來預估將持續往北、較高緯度進行，因此不利於發展成颱，可能維持在熱帶性低氣壓強度。
但朱美霖指出，目前在菲律賓東方、台灣東南方也有一個低氣壓，模式預測結果沒有明顯發展，要等到周日前後，在菲律賓東邊有新的低壓出現，預估下周三可能有新的熱帶系統發展，但其路徑、強度還需密切觀察。
溫度部分，根據氣象署官網，今天最高溫位於桃園市桃園農改38.5度，其次為新北市三峽、桃園市中大臨海站38.2度，新竹縣竹東也出現38度高溫。朱美霖表示，受到背風沉降影響，北部局部可能出現37度以上高溫，且熱的時間頗長，可能維持到傍晚，其他地區高溫約36度；周五環境風場轉為東風，各地均會出現高溫。
降雨部分，朱美霖說明，明（5日）受到摩羯颱風外圍環流影響，下雨範圍主要在東南部及恆春半島，留意有局部大雨，宜蘭、花蓮及南部地區、基隆北海岸、東北部等有間歇性降雨，中南部及各地山區有午後雷陣雨。
周五、六（6、7日）摩羯颱風雖遠離，但仍殘留水氣，東南部、恆春半島有間歇性降雨，但雨勢較小，午後熱對流旺盛，降雨範圍及雨勢較這幾日明顯增多，各地都有午後雷雨，尤其南部要注意有局部大雨，中南部則要注意大雷雨。
周日至下周三（8至11日）由於低壓帶位於台灣東方海面，環境風場轉為東北風，北部、東半部整天不定時有零星降雨，降雨型態以午後雷陣雨為主。
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