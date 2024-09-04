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川崎氏症臨床診斷靠「1機器」 可以提早發現

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
川崎症中心教授郭和昌從熱像儀臨床鑑別，可早期發現川崎氏症，圖a為患有川崎病的 5 個月大男童、圖b健康無發燒兒童。記者郭韋綺／翻攝
川崎症中心教授郭和昌從熱像儀臨床鑑別，可早期發現川崎氏症，圖a為患有川崎病的 5 個月大男童、圖b健康無發燒兒童。記者郭韋綺／翻攝

過去川崎氏症和感冒症狀類似，經常有孩童延誤就醫，高雄長庚醫院川崎症中心教授郭和昌因為看到新冠肺炎疫情期間幾乎每一個單位的入口處都設置紅外線熱像儀來篩檢發燒，突發奇想運用熱像儀在川崎症臨床鑑別，可以提早診斷，這項突破性研究發表於全球頂尖期刊。

郭和昌表示，川崎症是一種多系統性血管炎，發燒超過5天，兒童會出現獨特臉部皮疹，從眼睛周圍開始，延伸到鼻子兩側和嘴巴周圍區域，形成獨特T形。

在紅外線熱像儀中可明顯看到這種T形面部皮疹，這表明這個T形區域內皮膚高度發炎且溫度較高，發燒兒童出現這種T形臉部皮疹，臨床上應懷疑可能是川崎症。

近年來川崎病發生率逐年上升，川崎病因其併發症主要影響心血管系統而受到廣泛關注，尤其是在亞洲的國家或亞洲血統的人種。

川崎症於1967年日本首先發現這個疾病，美國一直以來於川崎症研究獨占鰲頭，高雄長庚投入川崎症研發與照護並成立川崎症中心，經過20多年的努力已領先美國、日本等頂尖單位，2021到2022年間論文研究領先全球各醫療及研究單位，以郭和昌教授累計發表的104篇論文，在川崎症領域具有最高的影響力。

高雄長庚紀念醫院及郭和昌教授，亦在該統計中被評選為全球排名第一川崎症研究專家及單位，其中影響力最高的前20篇文章中來自高雄長庚的發表就占6篇，全球前五大發表川崎症文章單位中，來自長庚體系就占了三個單位高雄長庚念醫院、長庚大學及長庚大學醫學院。

高雄長庚川崎症中心除了設立提供病友回診追蹤方便川崎症門診外，近年來也透過長庚醫療公益計畫到國小及幼兒園，通過心臟超音波及心電圖篩檢，盡早發現心臟有潛在風險。

高雄長庚醫院川崎症中心研究成果豐碩，已超越美國、日本等頂尖單位。記者郭韋綺／翻攝
高雄長庚醫院川崎症中心研究成果豐碩，已超越美國、日本等頂尖單位。記者郭韋綺／翻攝

日本 發燒 長庚

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