快訊

基隆東岸商場鬥法！NET聲請假處分 拿9000萬元擔保獲准

柯文哲「公務員不坐牢」便簽 游淑慧：彭振聲口頭提過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戒斷菸癮不能只靠意志力 醫師：3方法提高成功率

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
有專業人員的協助，透過藥物控制及心理支持，可提高至30%的戒菸成功率。本報資料照片
有專業人員的協助，透過藥物控制及心理支持，可提高至30%的戒菸成功率。本報資料照片

戒菸好難！？當大腦對尼古丁產生依賴，只要心情不好、煩躁不安就想抽一根，想靠意志力戒菸，成功者少之又少。年僅30歲的王先生，菸齡大約10年，曾經靠自己戒菸10次以上，被喻為「國父革命」，不吸菸天數最長僅維持5天，最後靠戒菸機構及衛教師的協助，成功戒菸，至今仍未再復吸。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師何逸群表示，戒菸失敗最大原因是抵不住菸品誘惑，因為取得容易、到處都能買的到。民眾對於菸癮的危害，大多是「吸菸會得肺癌」，但身邊親友得肺炎的案例卻很少，尼古丁的危害不一定會直接導致肺癌，確實會增加罹患心臟血管疾病的風險。

尼古丁成癮若僅靠個人意志力，戒菸的成功率約5%-10%；若有專業人員協助，透過藥物控制及心理支持，可提高至30%的戒菸成功率。何逸群提到，想要戒菸成功，必須掌握「生理、心理、社會」三要素，三管齊下才能提高成功機會。

吸菸者停止吸菸後，4至24小時可能會出現身體不適的「戒斷症狀」，包括煩躁、憤怒、焦慮不安、失眠、注意力不集中及食欲增加、變胖等，伴隨戒斷症狀會導致頭痛、頭暈、噁心、胸悶和喉嚨痛等情形，症狀在大約戒菸後第3天達到高峰。

何逸群說，這些生理現象可以靠「尼古丁替代品」緩解症狀，包括使用口腔吸劑、戒菸貼片、尼古丁咀嚼錠，由醫護人員評估情況，建議哪一種方式最適合，逐步減少吸菸量。

心理部分，可求診心理師、身心科、家醫科等，診斷是否合併焦慮、憂鬱、失眠等其他問題，是否需要其他藥物介入治療。而社會部分，需要親友的支持，一起拒絕誘惑，不要被朋友「明天再戒」的慫恿打亂戒菸計畫。

國健署提供多元戒菸服務，並自111年5月15日起，提供免收戒菸輔助用藥的部分負擔費用，減少戒菸者的經濟壓力。國健署署長吳昭軍表示，目前全台有約2700家專業戒菸服務醫事機構，包括醫療院所、各縣市衛生局（所）及社區藥局等，民眾可透過具合格戒菸服務醫事人員專業評估，使用戒菸藥物降低戒菸過程的戒斷症狀。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 戒菸 肺癌

延伸閱讀

48歲劉謙爆罹肺腺癌 醫師曝早期症狀如感冒不易發現

魔術師劉謙證實罹肺腺癌！7招預防肺腺癌 最有效早期揪癌只有1方法

青少年吸菸人口正逐漸成長 電子煙2年增雙倍

老婆懷孕了…準爸爸每天慢跑甩「老菸槍」身分 透露戒菸最痛苦時間點

相關新聞

摩羯颱風外圍環流影響 5縣市大雨特報恐下到晚上

受摩羯颱風外圍環流影響及對流雲系發展旺盛，中央氣象署下午針對嘉義市、嘉義縣、台南市、恆春半島、台東縣等5縣市發布大雨特報...

腹瀉疫情恐延燒至中秋節 噴酒精、濕紙巾殺病毒「愈擦愈髒」

衛福部疾管署昨天公布腹瀉疫情為5年同期次高，加上中秋節將至，不少民眾安排烤肉聚餐，書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢提醒，...

你身體在發炎嗎？營養師列七症狀中三點就要注意：忽視恐減短壽命

你的身體在發炎嗎？營養師李婉萍指出慢性發炎可能會導致肥胖、難瘦身，甚至減短壽命！

妻夫木聰擔任台灣觀光代言人 盼日本旅客衝破200萬人次

交通部今召開日本市場台灣觀光代言人媒體見面會，首度公布邀請日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，交通部觀光...

老年人常鬱卒、抱怨看什麼都不順眼？ 恐加速記憶力衰退

上了年紀，常常抱怨身體疼痛、心情煩悶、看什麼都不順眼、做任何事也不感興趣，董氏基金會提醒，這可能是老年憂鬱症警訊。依今年...

梓官區漁會與日本超市簽MOU 開拓商機深化合作

農業部今天表示，部長陳駿季率團訪問日本，3日由梓官區漁會作為代表，與逾百年超市Kanesue簽署MOU，Kanesue指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。