戒斷菸癮不能只靠意志力 醫師：3方法提高成功率

戒菸好難！？當大腦對尼古丁產生依賴，只要心情不好、煩躁不安就想抽一根，想靠意志力戒菸，成功者少之又少。年僅30歲的王先生，菸齡大約10年，曾經靠自己戒菸10次以上，被喻為「國父革命」，不吸菸天數最長僅維持5天，最後靠戒菸機構及衛教師的協助，成功戒菸，至今仍未再復吸。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師何逸群表示，戒菸失敗最大原因是抵不住菸品誘惑，因為取得容易、到處都能買的到。民眾對於菸癮的危害，大多是「吸菸會得肺癌」，但身邊親友得肺炎的案例卻很少，尼古丁的危害不一定會直接導致肺癌，確實會增加罹患心臟血管疾病的風險。

尼古丁成癮若僅靠個人意志力，戒菸的成功率約5%-10%；若有專業人員協助，透過藥物控制及心理支持，可提高至30%的戒菸成功率。何逸群提到，想要戒菸成功，必須掌握「生理、心理、社會」三要素，三管齊下才能提高成功機會。

吸菸者停止吸菸後，4至24小時可能會出現身體不適的「戒斷症狀」，包括煩躁、憤怒、焦慮不安、失眠、注意力不集中及食欲增加、變胖等，伴隨戒斷症狀會導致頭痛、頭暈、噁心、胸悶和喉嚨痛等情形，症狀在大約戒菸後第3天達到高峰。

何逸群說，這些生理現象可以靠「尼古丁替代品」緩解症狀，包括使用口腔吸劑、戒菸貼片、尼古丁咀嚼錠，由醫護人員評估情況，建議哪一種方式最適合，逐步減少吸菸量。

心理部分，可求診心理師、身心科、家醫科等，診斷是否合併焦慮、憂鬱、失眠等其他問題，是否需要其他藥物介入治療。而社會部分，需要親友的支持，一起拒絕誘惑，不要被朋友「明天再戒」的慫恿打亂戒菸計畫。

國健署提供多元戒菸服務，並自111年5月15日起，提供免收戒菸輔助用藥的部分負擔費用，減少戒菸者的經濟壓力。國健署署長吳昭軍表示，目前全台有約2700家專業戒菸服務醫事機構，包括醫療院所、各縣市衛生局（所）及社區藥局等，民眾可透過具合格戒菸服務醫事人員專業評估，使用戒菸藥物降低戒菸過程的戒斷症狀。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康